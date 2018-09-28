日圓貶值帶動企業獲利增長 日股觸及27年高點

受到日圓走貶、美日貿易緊張情勢舒緩激勵，日經指數今 (28) 日收盤上漲逾 1.3%，創下 8 個月新高，盤中一度觸及 27 年高點。

日經指數 (NI225) 今 (28) 日上漲 1.37%，來到每股 24120.50 日圓，盤中更一度觸及 27 年高點。東證指數 (TOPIX) 上漲 0.95%，達每股 1817.25 日圓。

日經指數飆至 8 個月高點。(圖：investing)

週四 (27 日) 日本首相安倍晉三與美國總統川普達成協議，兩國雙邊貿易談判的期間，日本不會受到美國額外汽車關稅的影響，激勵今日本股價走高；在日圓兌美元下跌的情況下，亦帶動出口相關股票領漲。

三井住友資產管理資深策略師 Masahiro Ishikawa 表示，日圓疲軟提高市場對第二季財報上調的預測，吸引了長期與短期的投資。

三菱 UFJ 摩根士丹利證券資深策略師 Norihiro Fujito 稱，先前拋售股票的投資者都回來了。

日經指數在 1 月已超過近期的 24129 高點，是自 1991 年 11 月以來的最高水平，當時日本股市在經濟泡沫破滅後開始長期下跌。

1990 年初日本泡沫經濟破裂後，日本進入了長期的衰退期，第二次安倍內閣於 2012 年 12 月成立後，著手進行「安倍經濟學」戰略，包括極寬鬆貨幣政策，才促使日本股市進入長期上漲的趨勢。