歐元週一續挫 容克警告：義大利預算恐摧毀歐元區

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 週一 (1 日) 明確警告，義大利的預算草案違背歐盟要求的預算目標，要求他們更改決定。

容克並以希臘危機來形容這次義大利的做法。他說：「我不希望在真的能應對希臘危機之後，又在義大利出現同樣的危機。這樣的危機一次就夠了。」

在義大利重燃歐元危機之後，義大利債券週一延續跌勢，10 年期公債殖利率收 3.3%，是 2014 年 4 月以來的最高點。與德國公債的利差上升 15 個基點，達到近 283 個基點。歐元兌美元下跌 0.27%，至 1.1577 美元。

歐元兌美元走勢

義大利預算違反財政規定

義大利新的疑歐派政府，上週四提出 2019 年的預算案，將赤字擴大至相當於國內 GDP 的 2.4%，是前幾任政府預算案的 3 倍，也違反歐盟的財政規定。

根據歐盟法律，義大利應該削減公共債務，而非增加舉債。義大利總債務目前相當於 GDP 的 133%。

容克表示，如果義大利想要進一步的特殊待遇，那麼就會有其他國家也想效法，這將意味著歐元的結束。

歐元區財長聯手反對

今天聚集在盧森堡舉行會談的歐元區財長也堅持，所有政府都必須尊重歐元區的預算規則，並要求羅馬提供有關預算計畫的更多細節。

義大利經濟財政部長 Giovanni Tria，週一稍晚表示，他並不希望歐元終結。他在歐元區成員國財長會議上表示，草案的細節尚未最終確定，而義大利的債務將呈下降趨勢。

義大利需在 10 月 15 日前，向歐盟執委會提交 2019 年預算草案，執委會將有最多一週的時間進行審核。