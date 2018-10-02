【永豐期貨】台指選擇權盤前－ 5日線推升 台股再創波段收盤新高

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 51 點至 11006 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 45.8 點，電子期逆價差縮至 - 1.13 點，金融期逆價差縮至 - 5.76 點。現貨部分，三大法人買超 25.54 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5054 口至 13670 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 4387 口至 36360 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1853 口至 9811 口。

上週五美股漲跌互見，主因受美國與加拿大貿易談判未果影響，不過週一市場便傳出美加已就 NAFTA 框架達成新協議，激勵美指電子盤大漲，也帶動亞洲股市普遍開紅，台指期早盤擺脫前一晚夜盤的整理態勢並以平高盤開出，在現貨市場同步轉強開高下，市場投資人信心大振，電金多檔權值股受追捧走高，也帶動各類股族群皆有所表現，10 點過後買盤進一步加溫，推升指數吞噬前一日黑 K 開盤價，隨後呈現狹幅整理狀直至收盤，終場加權指數上漲 45.46 點或 0.41%，收在 11051.8 點，成交量能 930.54 億，較前一日減少 442.22 億。由技術面來觀察，週一日 K 在上揚的 5 日線推升下開高走高且再創波端收盤新高，短線技術面仍對多方較為有利，不過成交量能大幅縮減是為隱憂，後勢指數能否續創新高端看量能能否增溫補量而定。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11300 點，賣權未平倉最大量集中在 10600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.02 升至 1.1，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.7% 升至 11.09%，賣權平均隱含波動率由 13.29% 升至 13.97%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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