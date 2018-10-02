台股盤前－美股漲、陸股休市 資金轉進中小型股 小鬼當家可望補漲

台股昨 (1) 日成交量縮至千億元以下，碎步挺進萬一關卡之上，加權指數終場收在 11051 點。今晨美股道瓊指數大漲，加上陸股休市，貿易戰緊張情緒放緩及國際資金回流，只是量能萎縮，資金轉入中小型股，有助櫃買指數補漲。

日股昨天改寫 27 年新高，台股亦受惠外資力挺蘋果概念股，三天王大立光、台積電、鴻海同獲漲聲，帶動概念股穩懋、玉晶光聯袂勁揚，推升指數一路往 11050 點挺進，盤面上包括題材股環科、國光生、達邦蛋白及整理多時的超眾、雙鴻攜手漲停，匯聚人氣，惟市場追價意願不足，使多頭漲勢受到壓抑，終場加權指數上漲 45.46 點，收在 11051.8 點，成交值縮至 928.65 億元。

迎接光輝十月，外資昨日續買超 26 億元，連 9 日買超台股，已創今年以來買超天數第二長，累計買超 543 億元，蓄勢挑戰 2014 年 2 月的連 10 買及今年 1 月的連 11 買；投信賣超 4.6 億元，自營商買超 4.4 億元，三大法人買超 25.87 億元。而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5054 口至 13670 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 4387 口至 36360 口，顯示法人持續偏多的態度。

今晨美加達成新貿易協議取代 NAFTA，道瓊工業平均指數收高 192.90 點或 0.73% 至 26651.21。S&P 500 指數收高 10.61 點或 0.36% 至 2924.59。費城半導體指數收高 3.70 點或 0.27% 至 1370.44。不過，Nasdaq 指數收低 9.05 點或 0.11% 至 8037.30。

今日觀盤重點，聯發科衝刺第五代行動通訊（5G）布局，相關標準提案參與度較 4G 時期大增四倍，提案審核通過率也居全球第三位，整體 5G 技術規格貢獻度已名列全球第 15 大，是否帶動聯發科股價表現值得期待。

日本電產株式會社（Nidec）昨日宣布擬斥資 44.76 億元，擬自 10 月 3 日起至 11 月 21 日止，公開收購超眾股權，收購股權上限訂在 48%，每股收購價格訂在 108 元，以超眾昨日收盤價 93.9 元來估算，溢價幅度達 15.01%。不過，超眾在收購消息曝光前昨天就率先漲停，被市場質疑是否有內線交易之嫌，對超眾今天股價有何影響將備受關注。

整體來說，大盤順利站上 11050 點，且櫃買指數近兩周未見新低，資金轉入中小型股，有利櫃買指數補漲，惟上檔 11100 點壓力甚大，成交量未見增溫前，預估短線台股仍難突破箱型整理格局。