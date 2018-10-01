全球經濟動力只靠美國全速運轉 至2020年將見衰退？

隨著許多歐洲、亞洲和新興市場的增長缺乏吸引力，全球經濟的主要動力似乎只剩美國。不過經濟學家擔心，美國經濟的下滑也是難以避免的。

法國外貿銀行 (Natixis) 首席經濟學家 Patrick Artus 表示，當美國經濟開始下滑時，對股價、利率、資本流動、新興國家、匯率、全球貿易和全球增長的影響，都將非常明顯。但隨著美國重新獲得充分就業，美國經濟下行是不可避免的。

他認為，唯一的問題是這個時間什麼時候到來，而出現的時間恐怕會比預想得更快。

只靠財政推升難以持久

巴克萊則表示，他們對今年年底的美國前景持樂觀態度，但之後的表現難以預測。

巴克萊認為，美國今年的良好表現，與減稅等政策脫不了關係。但在沒有大幅度增加投資，以提振經濟增長潛力的情況下，這種財政誘導的擴張將難以持續。

巴克萊提出，在 2020 年，美國經濟將面臨硬著陸的高風險。

多數經濟學家擔心 2020 年衰退

2020 年也是關於美國經濟衰退，經常被提出的時間點。據《彭博》報導，美國商業經濟協會 (NABE) 週一發布的報告顯示，有 3 分之 2 的經濟學家，預測 2020 年底之前，美國將開始出現經濟衰退，而多位受訪者表示，貿易政策是擴張的最大風險。

這份調查針對 51 名經濟學家訪問，結果顯示，約 10% 受訪的經濟學家，認為會從 2019 年開始下一次經濟衰退，56% 表示為 2020 年，33% 表示 2021 年或者更晚。

41% 的受訪者認為，最大的下行風險是貿易政策，其次有 18% 的受訪者表示，高利率是最大的風險，另有 18% 受訪者則認為風險來自股市大幅下跌或波動。

NABE 調查主席 David Altig 指出，貿易問題顯然影響了受訪成員的觀點。