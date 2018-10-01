分析師：Fed升息和縮表速度太快 可能引發美國經濟衰退

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，聯準會 (Fed) 只要繼續升息，就可能會讓美國經濟迎來下一次衰退。

上週，Fed 將基準利率上調了 25 個基點，並提升了對今年和明年經濟成長的預期。然而，包括川普總統在內的一些觀察人士也都對 Fed 的行動「不滿意」，因為升息讓借貸成本不斷上升。

其中一位贊同川普總統擔憂的人就是 Boockvar，他說，過去 13 次升息週期中有 10 次以經濟衰退告終。

他說「我們現在正在深入升息週期，雖然我們都關注聯邦基金利率將會升至何處，但背後另一項更重要的因素是 Fed 繼續在縮減其資產負債表。」

在近 10 年前開始的量化寬鬆計劃期間，Fed 購入 4.5 兆美元的債券和其他證券。在減少資產持有量的同時提高利率的雙重並進收緊貨幣政策的速度，快於單純改變聯邦基金利率的速度。

下個月，Fed 將把縮表速度提高到每月 500 億美元，這是去年同期的 5 倍。另外 2 家主要央行也在退出廉價貨幣刺激政策。

歐洲央行行長 Mario Draghi (圖: AFP)

歐洲央行行長 Mario Draghi 今年稍早表示，其債券購買量化寬鬆計劃將於 12 月結束。然而，他確實承諾至少保持低利率至 2019 年中期。與此同時，日本央行已逐步放緩收購長期債券，但也打算維持低利率。

Boockvar 補充說：「在進入明年時我擔心的是，縮表不僅僅是 Fed。」「歐洲央行將在年底前結束量化寬鬆政策，然後再加上日本央行。」「貨幣活水明年真的會發生很大變化。」

Boockvar 告誡，白宮的川普財政政策可能也無法抵消 Fed 未來的貨幣政策。

他說：「明年你開始失去減稅收入的一次性效應，而貨幣緊縮開始增強。」

共和黨去年底通過的企業減稅計劃大幅提高了今年企業獲利。這種一次性效應創造了簡單的可比性，使今年的獲利成長更加令人印象深刻。據 FactSet 資料，標準普爾 500 指數今年的獲利預計將成長 22%，幾乎是 2017 年的 2 倍。