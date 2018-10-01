浙江女首富也中箭 中國公司債市場崩壞中 違約金額將創紀錄

曾經的浙江女首富周曉光，她所掌理的新光集團近日爆出人民幣 30 億元的違約，又一次衝擊人們對大陸民企的信心。中國今年企業債違約的金額預計將創下新紀錄，趨勢也沒有改變的跡象。

違約筆數及金額均創紀錄

根據高盛集團估算，僅在今年 8 月和 9 月，違約的公司就不少於 8 個，這是個令人不安的趨勢。高盛集團指出，儘管 7 月初發布了一系列政策放鬆措施，顯然並未提供足夠的幫助。

高盛計算，近期浙江新光集團、吉林利源精密製造、上海 Gangtai Group 的違約，讓今年新增的違約數量達到 19 筆，超過 2016 年全年 18 筆違約的紀錄。以違約債券的金額計算，已達到人民幣 914 億元，比 2016 年全年的人民幣 539 億元高出 69.6%，因此 2018 年將是中國境內債券違約創紀錄的一年。

中國企業債違約數及金額均創紀錄

此外，比起 1-7 月合計 11 個違約，近期所有的違約都來自民營企業。

去槓桿化帶來流動性不足

違約密集出現，和政府全力去槓桿化有著密切的關聯。在打擊規模 10 兆美元的影子銀行同時，阻礙了體質較差借款人的再融資，造成公司債券的壓力擴大。另外，銀行向其他金融公司提供貸款大減，也壓抑了債券需求。

據中國《電商報》報導，今年債券違約在第 3 季頻繁發生，較前兩季更為嚴重。業內人士認為，這主要受到市場流動性的影響，特別是，周期性行業多數債務比重較高，償債能力不強，而且流動性相對不足，而成為重災區。

報導指出，這些出現違約的企業，由於過度依賴舉債驅動規模增長，一旦外部環境發生變化，借新還舊無法繼續下去，債務問題就會爆發。

中信證券指出，相較於 2016 年多數是產能過剩行業和國有企業違約，但今年多數違約的都是民間企業，更加深複雜程度與深度。

情況還可能更糟

情況還可能更糟，青海省投資集團趕在最後時刻，才順利支付 9 月 26 日到期的 3 億美元債券的本金和利息。雖然，這順利避免了中國地方政府融資平台出現首起倒債案，但實際上，這個日子可能只是暫時往後延，因為他們還有 11.5 億美元的美元債券尚未償還，其中 3 億美元將於 12 月 11 日到期。還有 1.15 億美元的美元債券尚未償還，其中 3 億美元將於今年 12 月 11 日到期。

高盛認為，中國信貸投資者目前多持謹慎態度，最重要的原因是對違約的擔憂揮之不去。與此同時，中國政策制定者仍然決心推動金融部門改革，包括繼續努力遏制影子銀行活動，這正是過去兩個月違約率上升的原因。

對市場來說，只能寄望於央行 7 月份在市場投放的 8000 億資金發揮效用。但銀行間市場拆放利率仍在上升，而一些企業自身的調整併沒有完成，短期間內仍難以見到市場趨勢出現扭轉。