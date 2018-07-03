憂貿易戰開打導致債券違約大增 昨日中國銀行股暴跌

摩根大通指出，貿易緊張局勢升級可能讓中國本就在積極去槓桿化的金融體系，面臨違約率大增的考驗。

摩根大通亞太區副主席李晶表示，如果美國總統川普週五真的對中國進口產品徵稅，將對中國金融業帶來一連串衍生效應。他指出，不僅消費者需求和經濟成長將減弱，還可能導致信貸質量下滑。

李晶指出，這會使得中國企業還款困難，導致債券違約增加，這項擔憂更導致昨 (2) 日中國銀行股大幅走跌，包括平安銀行 (000001-CN)、建設銀行(601939-CN) 等昨日跌幅皆超過 5%，工商銀行 (601398-CN) 跌勢也來到 4.5%。李晶提醒，尤其規模小的銀行更容易受到貿易戰爆發影響，必須格外留意。

尤其中國近年來削減債務的一連串措施，本就讓銀行系統流動性趨緊。數據統計，中國 5 月新增信貸跌到近兩年最低點，人行數據更顯示，中國企業債券銷售淨融資自去年 6 月來首次出現負成長，代表到期的債務比發行的債券還多。

上個月底，中國國家智庫「國家金融與發展實驗室」曾一度發布名為《警惕中國出現金融恐慌》的內部報告，警告官方應及時處理市場上累積的「金融恐慌」，否則恐引發金融危機，但報告沒多久就遭刪除。

報告中指出，債券違約、流動性緊張、匯率走貶和股市大跌等相繼發生，還可能越演越烈，加上美國升息和中美貿易衝突長期化，更隱含高度不確定性，認為目前中國極有可能出現金融恐慌。

儘管如此，李晶表示，中國比起多數新興市場來說，更能面對貿易戰挑戰，包括中國採取有效的資本管制，目前中國股市估值合理等。摩根大通預估，中國皆下來還會持續調降資金緊張企業的借貸成本，如小微企業、房地產等，避免違約率進一步上升。

並預估人行正準今年稍晚還會進一步調降準備金要求，刺激更多貸款和緩解中國企業壓力。李晶表示，釋放更多流動性有助降低風險，更強調中國官方手上還有很多工具可使用。