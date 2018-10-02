諾貝爾醫學獎癌症免疫療法成贏家 概念股可望受惠

諾貝爾生物學或醫學獎公佈，由美國德州大學安德森癌症中心主任艾利森與日本免疫學家本庶佑共同奪得，得獎理由為「發現抑制免疫機能不正常運作的癌症療法」。這回諾貝爾生理學或醫學獎頒給了免疫療法先驅，市場看好中國相關概念股在長假後也有機會上演慶祝行情。

美國德州大學安德森癌症中心主任艾利森研究發現，免疫系統中有種蛋白質的功能就像煞車一樣，若能放掉煞車，就有可能釋放免疫細胞攻擊腫瘤。

今年拿下諾貝爾醫學獎的美國艾利森與日本免疫學家本庶佑，兩人分別發現「CTLA-4」與「PD-1」，這兩個蛋白質受體就是能讓免疫細胞不攻擊癌細胞的「煞車」，兩人進而研發相關藥物，為癌症的「免疫療法」帶來重大突破。

市場人士表示，以 PD-1 為例，今年中國已經有 100 多家企業投入 PD-1 單抗研發。君實生物、信達生物、恆瑞醫藥和百濟神州等公司申報 PD-1 單抗上市申請。尤其信達生物的信迪利、恆瑞醫藥的卡瑞利珠已經完成技術評審，並離開藥審中心，外界看好可望率先獲批。

中信證券分析，由於 PD-1/PD-L1 單抗具有抗癌的廣譜性、持久性及較低的副作用， 2014 年上市以來銷售持續增加，至去 (2017) 年全球銷售額已經來到 90 億美金左右。隨著適應症持續增加，預計 PD-1/PD-L1 市場規模還有很大成長空間，5 年內銷售額有望突破 300 億美金。

至於另一項免疫療法 CTLA-4，目前中國已經有近 30 個 CAR-T 細胞治療的臨床試驗申請，金斯瑞生物科技旗下的南京傳奇是第一家獲批臨床試驗的公司，復星醫藥 旗下的複宏漢霖、上海優迪卡等也都已經獲批臨床試驗。

9 月底，銀河生物和恆瑞醫藥的 CAR-T 細胞治療臨床試驗申請也已完成行政審批。接下來最有希望獲批的是復宏漢霖，這家公司選擇的是與美國已有產品獲批上市的 Kite 合資成立復星凱特，並將 Kite 的整套工藝等搬到上海進行複製。

西南証券指出，CAR-T 是生物藥新貴，有可能完全治癒某些癌症，堪稱癌症免疫療法的生力軍。目前相關企業不斷發掘新靶點、研究通用型療法，希望降低成本、增加 CAR-T 新適應症，獲得更大的市佔率。

目前中國已經有 158 個在臨床試驗註冊中心 clinicaltrials 上註冊的試驗，僅次於美國，大幅領先歐洲和日本。西南證券指出，考量到床研究成果及產業化能力，較看好安科生物、復星醫藥、智飛生物、金斯瑞生物科技四家上市公司。