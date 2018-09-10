〈每週CFTC報告〉投機者減緩美元指數看多情緒 淨多單終結連19週增長

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於週五 (7 日) 公布交易者持倉報告，截至 9 月 4 日一週，投機者持有的美元指數淨多單下滑，終結連續 19 週的增長。另一方面，因英國軟脫歐有望，歐元與英鎊淨多單增加。

美元指數

美元指數的非商業性持倉，即包含對沖基金與大型投機者正降低對美元指數的看多情緒，數據截止的一週，美元指數淨多單減少 1085 口，總淨多單規模降至 33486 口，終止連續 19 週的增長態勢，但淨多單規模連續 5 週維持在 3 萬口以上水平。

美元指數持倉量變化

主要貨幣持倉量一覽

數據截止的一週，僅有歐元的貨幣持倉出現劇烈變化，市場對於英國和歐盟在截止日期前，達成脫歐協議的樂觀情緒增強，投機者開始做多歐元，歐元淨多單大增 15182 口，中止連續 5 週淨多單下滑的困境。

主要貨幣持倉量變化

由於歐盟釋善意，英國軟脫歐有望，英鎊本週淨多單增加 7315 口，瑞士法郎和澳幣的淨多單分別增加 4350 口與 602 口。本週日圓、紐西蘭幣與加拿大幣的淨空單持續增加。

黃金

市場預期聯準會 (Fed) 將在 9 月再度升息 1 碼，10 日黃金價格落在 1200 美元關卡以下，截至 9 月 4 日一週，非商業型交易者對黃金的看空情緒增強，黃金淨空單從 3063 口增至 10434 口，為 2011 年 12 月 11 日以來最高的看空程度，當時淨空單為 21717 口。

原油

大型投機者與對沖基金持續看好 WTI 原油期貨，截至 9 月 4 日一週，WTI 原油期貨淨多單增加 15417 口，至 550313 口，淨多單規模已連續 45 週維持在 50 萬口以上水平。

美國鑽井平台數量增長遲緩，且原油市場因美國制裁伊朗緊張局勢，週一 (10 日) 布蘭特原油期貨與 WTI 原油期貨價格皆上漲。