4個月最強勁 NAFTA簽署前夕壓加幣Double Play？

由於美國和加拿大在週日截止日之前舉行了最後一刻更新北美自由貿易 NAFTA 的談判，加元 (或加幣) 觸及自 5 月份以來的最強勁水平。加元上漲 0.5% 至 1.2847 加元兌 1 美元，將其 2018 年的跌幅削減至約 2.4%。

美元兌加幣日線趨勢圖 / 圖：xe

白宮貿易顧問 Peter Navarro 提到，美國和加拿大談判代表正試圖在午夜之前更新貿易協議的文本。同時，3 國協議中的另外一國，墨西哥比索也漲幅約 0.2%。

雖然美國和墨西哥達成了貿易協議，但與加拿大的爭議不斷，如乳製品市場等問題，美國希望擁有更多加拿大的乳製品市場。這已經阻礙了美國和加拿大的進展。同時，美國總統川普也威脅要徵收汽車關稅。

ING 貨幣分析師 Viraj Patel 表示，並不完全確定在這個截止日期之前有人期待達成協議，因此看到加幣升值並不太令人驚訝。

此外，荷蘭皇家殼牌 Shell 及其 4 家合作夥伴，已同意投資加拿大西部數十億美元的液化天然氣 LNG 項目，加元也因此受到推動。這筆交易將成為該國有史以來最大的基礎設施項目。

同時，加拿大週五 (28 日) 公布了較好的 GDP 增長率，7 月份成長 2.4%，高於預期的 2.2%。市場也預計加拿大央行應會升息。

然而，市場也警覺到，如 NAFTA 未能按時順利通過，交易開啟後加幣有機會下跌。同時，如 NAFTA 順利通過，有機會對避風港的日圓，造成損傷 (使日圓下跌)。