美加已就新NAFTA框架達成協議 加元漲幅擴大

根據多家媒體援引消息來源報導，美國和加拿大已就 NAFTA 框架達成協議。消息人士說，修訂後協議將允許更多美國產品進入加拿大乳製品市場，並解決加拿大對潛在汽車關稅的擔憂。

在相關報導發布之後，加元兌美元持續上漲，漲幅一度擴大至 0.7%，升至 4 個月的高點。

美元兌加元下跌 (圖表取自 CNBC)

據《彭博》報導，消息人士說，美國總統川普已經批准了這項協議，並期望可以在週日晚間宣布。美國貿易代表 Robert Lighthizer 正與加拿大官員進行最終內容的商定。

本週末，美國和加拿大的談判代表加緊談判腳步，以便於墨西哥總統 Enrique Pena Nieto 11 月底離任之前，可以趕上最後的期限。如此，NAFTA 可繼續維持 3 方的協議。

川普曾經表示，他希望將此協議重新命名為美國 - 墨西哥 - 加拿大的協議。

據《路透》指出，先前美國擬刪除的第 19 章爭端解決機制，將以當前形式保留下來。加拿大同意將免除關稅或接近免稅的對美出口汽車配額，限制在 260 萬輛。

在新修訂協議中，加拿大將向美國開放約 3.5% 的乳品市場，與此同時，加拿大政府也準備向受影響的乳農提供補償。

由於預期達成協議，墨西哥披索也上漲 0.2%。