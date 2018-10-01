日銀短觀：大型製造業信心連3季下滑 貿易戰恐影響前景

日本央行週一 (1 日) 公布 2018 年第 3 季企業短期經濟觀測調查 (TANKAN)，結果顯示，日本大型製造業信心指數連續三季走跌，為 2009 年以來首度出現情況。

美中貿易戰持續升溫、原物料價格上漲以及日本近期面臨一系列的天災對觀光業與生產造成影響，皆使日本製造業的商業信心受損。

日銀短觀調查顯示，大型製造業信心指數 (DI) 為 + 19，數據不如金融訊息公司 QUICK 的調查值 + 20，2018 年第 2 季的數值為 + 21，該數據連續 3 季下滑，為 2007 年 9 月至 2009 年 3 月以來最長的跌幅，當時全球因美國金融危機而陷入經濟衰退，日本大型製造業信心指數出現連 6 季下滑情況。

日本大型製造業信心指數 圖片來源：BOJ

大型製造業信心指數為正值時，代表對商業條件感到樂觀者多於悲觀者，該數據為預測日本經濟增長的重要指標。研究公司 Capital Economists 預測，日本的年增長率將很快降至 1% 以下，大幅低於日本央行的 2% 通膨目標。

美國總統川普威脅威脅要對進口汽車和汽車零組件課徵 25% 的高額關稅，日本企業擔憂日益升溫的貿易緊張局勢將蔓延至日本。農林中金綜合研究所的首席經濟學家 Takeshi Minami 表示，全球貿易戰恐導致出口受損，以及工廠產出下滑，對商業信心因此造成影響。

日本和美國上週三 (26 日) 在紐約同意啟動雙邊貿易談判，川普政府承諾，在談判進行期間，將不會對日本車廠徵收汽車關稅。



該調查顯示，大型製造商預計，以 1 美元兌 107.40 日圓計算，截至 2019 年 3 月的一年，年度利潤將下滑 4.6%。



日銀短觀結果並非完全負面，調查顯示，大型公司計劃在本財年提升資本支出 13.4%，僅略低於上一次調查預測的 13.6% 的增幅。Capital Economics 的經濟學家 Marcel Thieliant 指出，「商業投資仍將是今年的主要增長動力。」



但由於地震和颱風對旅館業、零售商與供應鏈造成影​​響，非製造商的信心亦受到衝擊。第 3 季大型非製造業的信心指數為 + 22，前一季則為 + 24，QUICK 公司調查值為 + 23。