特斯拉暴漲 年虧50億的摩拜對美團意味著什麼？

市場動態

• 特斯拉大漲超 17% 標普、道指上漲納指微跌

美加墨達成新貿易協議，標普漲 0.37%，道指漲 200 點，納指下跌 0.11%。特斯拉大漲 17.35%。

熱點新聞

• 快速達成和解、季度產量或創新高 特斯拉暴漲 17% 重創空頭

在上個周末馬斯克與美國證監會 SEC 達成和解，並放話公司接近盈利之後，周一特斯拉美股盤前暴漲 19%，開盤後維持近 17% 的漲幅，並收漲 17.35%，創 2013 年 5 月以來最大單日漲幅，股價重回 310 美元上方。

此舉完全抹去了上周五跌幅 14%，對空頭又是一記暴擊。據諮詢機構 S3 Partners 統計，特斯拉股票的空頭部位為 102 億美元，上周二重新成為美國約 7000 家上市公司中最被做空的對象。

投研觀點

• 年虧 50 億的摩拜對美團意味著什麼？不僅是財報黑洞，更可能拖垮估值！

在極其有限的公開數據下，見智研究團隊嘗試重構了摩拜的年度利潤表和現金流量表，用翔實的數據告訴你：

如果美團選擇長期維持現有單車經營規模，則其無論現金流出還是利潤角度，結果都差不多：每年損失 40 到 50 億人民幣，對估值的影響將超過百億美金！

• 面對谷歌 百度到底能不能打？

網路門戶時代風光無限的百度，在行動時代的創新速度已經顯得慢了半拍，又因為莆田系和競價排名而惡名纏身。到底是什麼讓「眾里尋他千百度」的情懷走到了今天的地步？

對比另一個「年齡相仿」的搜尋巨頭谷歌，相似的是，兩個公司的收入基本上 80% 以上都來自於其廣告收入，見智公司研究認為，對於這兩家公司來說，一切創新的前提都是守住廣告收入。

• 今年美股 IPO「怪象」：80% 上市企業虧損 中國科技公司跑步進場

今年前第三季，83% 的美股 IPO 都來自截至上市首日 12 個月內虧損的企業，創 1980 年來最高比例，單第三季就有十家中國科技企業赴美上市，創四年多新高，同期上市美國科技企業僅四家。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：