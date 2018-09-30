9月中國製造業PMI為50.8% 環比回落0.5個百分點

據國家統計局9月30日消息，2018年9月份，中國製造業採購經理指數(PMI)為50.8%，比上月回落0.5個百分點，繼續運行在景氣區間，製造業總體延續擴張態勢，增速有所放緩。

從企業規模看，大型企業PMI為52.1%，與上月持平，連續位於擴張區間;中型企業PMI為48.7%，比上月下降1.7個百分點，落至收縮區間;小型企業PMI為50.4%，比上月上升0.4個百分點，位於臨界點以上。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和新訂單指數高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數低於臨界點。

生產指數為53.0%，比上月回落0.3個百分點，繼續位於臨界點之上，表明製造業生產增速有所放緩。

新訂單指數為52.0%，比上月回落0.2個百分點，但仍位於臨界點之上，表明製造業市場需求擴張步伐有所放慢。

原材料庫存指數為47.8%，比上月下降0.9個百分點，繼續位於臨界點之下，表明製造業主要原材料庫存降幅有所擴大。

從業人員指數為48.3%，低於上月1.1個百分點，位於臨界點以下，表明製造業企業用工量減少。

供應商配送時間指數為49.7%，比上月上升0.1個百分點，低於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續放慢。

2018年9月份，中國非製造業商務活動指數為54.9%，比上月上升0.7個百分點，表明非製造業總體繼續保持穩中向好的發展勢頭。

分行業看，服務業商務活動指數為53.4%，與上月持平，服務業繼續保持穩定增長。從行業大類看，零售業、航空運輸業、郵政業、住宿業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於55.0%以上的較高景氣區間，業務總量增長較快。道路運輸業、資本市場服務、房地產業等行業商務活動指數繼續位於臨界點以下，業務總量有所回落。建築業商務活動指數為63.4%，比上月上升4.4個百分點，建築業生產活動明顯加快。

新訂單指數為51.0%，比上月上升0.4個百分點，高於臨界點，表明非製造業市場需求繼續增長，且增速有所加快。分行業看，服務業新訂單指數為50.1%，比上月回落0.6個百分點。建築業新訂單指數為55.7%，比上月上升6.1個百分點，重回臨界點以上。

投入品價格指數為55.6%，比上月上升1.3個百分點，位於臨界點以上，表明非製造業企業用於經營活動的投入品價格總體水平保持上漲。分行業看，服務業投入品價格指數為54.3%，比上月上升1.4個百分點。建築業投入品價格指數為62.8%，比上月上升0.7個百分點。

銷售價格指數為51.5%，比上月上升0.6個百分點，繼續高於臨界點，表明非製造業銷售價格總體水平連續上漲。分行業看，服務業銷售價格指數為51.0%，比上月上升0.7個百分點。建築業銷售價格指數為54.4%，比上月上升0.4個百分點。

從業人員指數為49.3%，比上月下降1.1個百分點，低於臨界點，表明非製造業企業用工量環比有所回落。分行業看，服務業從業人員指數為48.5%，比上月下降1.2個百分點。建築業從業人員指數為53.9%，比上月回落0.4個百分點。

業務活動預期指數為60.1%，雖比上月回落1.3個百分點，仍位於高位景氣區間，表明非製造業企業對市場發展預期繼續看好。分行業看，服務業業務活動預期指數為59.3%，比上月回落1.3個百分點。建築業業務活動預期指數為65.1%，比上月回落0.7個百分點。

此外，2018年9月份，綜合PMI產出指數為54.1%，高於上月0.3個百分點，表明我國企業生產經營活動總體保持平穩。