6年來首度架構大調整 騰訊：擁抱互聯網下半場的產業融合與升級

騰訊控股 (00700.HK) 進行 6 年來首見的組織架構大調整，新成立雲與智慧產業事業群(CSIG)，以及平台與內容事業群(PCG)；對此，騰訊董事局主席兼首席執行官馬化騰稱，本次組織架構調整，「旨在主動擁抱行動互聯網下半場的產業融合和升級」。

騰訊日前宣布，調整組織架構，新成立上述兩大事業群，並保留原有的微信事業群 (WXG)、互動娛樂事業群(IEG)、技術工程事業群(TEG) 和企業發展事業群(CDG)。

另一方面，騰訊亦將整合社交與效果廣告部 (SPA)、原網路媒體事業群(OMG) 廣告線，成立新的廣告行銷服務線(AMS)。

根據證券時報報導，騰訊控股總裁劉熾平表示，互聯網即將進入下半場，各行各業將迎來更大規模的產業升級，預計未來 10 年，整體社會型態，會由消費互聯網，走向產業互聯網。

劉熾平指出，騰訊在互聯網上半場的使命，是做好連接，而下半場的使命，則是成為各產業的貼身數位化助手。

劉熾平稱，騰訊成立以來，先後歷經 3 次重大戰略升級和架構調整，騰訊必須保持危機意識與戰略前瞻性，才能引領趨勢，進入下一個時代。

馬化騰強調，本次大規模架構調整，是「面對未來的進化，亦為騰訊邁向下一個 20 年的主動革新。」

馬化騰說，作為一家以互聯網為基礎的科技文化公司，本次組織架構調整、升級，「旨在主動擁抱行動互聯網下半場的產業融合和升級」。

馬化騰指出，透過社群、內容、技術的戰略性整合，騰訊可為用戶提供更好的連接與內容服務，進而推動數位產業生態的共榮。