SEC宣布與特斯拉達成和解 馬斯克辭去董事長並罰款2000萬美元

美國證券交易委員會 (SEC) 與特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克 (Elon Musk) 的訴訟案峰迴路轉，前一天還聘請了知名律師打算長期抗戰的馬斯克，週六 (29 日) 突然決定與 SEC 達成和解，條件是續任 CEO，但不再擔任董事長，同時繳納 2000 萬元罰款。

SEC 主席 Jay Clayton 在聲明中表示，「此事再度彰顯了我們向來主張披露事實為一切基礎的聯邦證券法重要原則。」

他說，「具體而言，當企業和企業內部人員發表聲明時，他們必須採取負責任的行動，包括努力確保聲明不是虛假或誤導性的，並且不會忽略任何合理投資人在做出投資決策時認為重要的訊息。」

在仍待法院批准的和解協議的條件中，馬斯克將支付 2000 萬美元的民事罰款，並放棄擔任董事會主席至少 3 年。此外，SEC 對特斯拉公司處以 2000 萬美元的罰款，預計還將任命 2 名新的獨立董事加入董事會，並實施全面的治理變革。

SEC 表示，「馬斯克於 2018 年 8 月 7 日發推文表示，他可以以每股 420 美元的價格收購特斯拉私有化，這較當時交易價格大幅溢價，並聲稱交易資金已獲確保，唯一剩下的不確定因素是股東投票。」

然而，「事實上，馬斯克知道潛在的交易是不確定的，並且受到許多突發事件的影響。馬斯克沒有與任何潛在的融資合作夥伴討論具體的交易條款，包括價格，他關於可能的交易的陳述實際上缺乏足夠的基礎。」

這項和解案如此快速達成令人驚訝。據報導，SEC 和特斯拉之前討論的臨時解決方案在週四破裂，導致 SEC 立即提起訴訟。

Richmond 大學法學院法學教授 Carl Tobias 表示，這可能是「史上最快的 SEC 解決方案」，並且可以讓雙方都獲得勝利。

根據 Tobias 的觀點，它表示「每個人都應該妥協，而不是拖延這場糾紛。所有人都得到他們想要的東西，並放棄了一些東西。」

馬斯克以後不太能盡情的使用推特發文了 （圖: AFP）

馬斯克大量使用推特為他個人以及他創立的公司帶來了幾個引人注目的頭痛問題。在達成和解之際，SEC 也指責特斯拉沒有對馬斯克的推文掌握更多控制權。

SEC 在聲明中表示，「SEC 今天還指控特斯拉沒有要求披露與馬斯克推文有關的披露控制和程序，這是特斯拉同意解決的指控。」

它指出，「這些有待法院批准的和條件將推動特斯拉的全面公司治理和其他改革，包括馬斯克不再任特斯拉董事會主席，以及馬斯克和特斯拉被處以罰款。」

在與馬斯克達成協議後，SEC 表示特斯拉董事會將「監督」其創始人與投資人的溝通方式。

SEC 執法部門聯合主任 Steven Peikin 在聲明中表示，這些和解條件是在防止進一步的市場混亂和對特斯拉股東造成傷害。