特斯拉盤後大跌逾13% 美證監會指控馬斯克證券欺詐

上月馬斯克的特斯拉私有化鬧劇惹上大麻煩。

美東時間 27 日周四盤後公布的曼哈頓區法庭文件顯示，美國證監會（SEC）起訴特斯拉 CEO 馬斯克，指控其今年 8 月提出計劃讓特斯拉私有化系證券欺詐。

SEC 稱，馬斯克做出了「一系列虛假和有誤導性的表述」。他發推文自稱「幾乎確定」，如果他願意，就可能讓特斯拉私有化。而在發布相關推文前，馬斯克本人既沒有確認，也沒有討論任何可能的資金來源。

在 SEC 召開的新聞發布會上，SEC 執法部門聯席主管 Steven Peikin 表示，基於大麻文化，以及以為這樣能取悅女友，馬斯克在推文中給出了 420 美元的私有化收購價，較當時特斯拉股價溢價 20%。這造成特斯拉的投資者相信他拿到了有把握的收購報價。

馬斯克此後在電郵中聲明，SEC 的行動不公正，讓他深感難過和失望。他一直本着對投資者最有利的態度行事。誠信是他人生中最重要的價值觀。事實將證明他永遠不會丟棄誠信。

馬斯克遭 SEC 指控的消息傳出後，本周四盤後，特斯拉股價大跌，一度跌破 266 美元、盤後跌幅約 13.6%，較收盤價跌去將近 42 美元，跌至將近三周來最低點。

這是繼美國司法部刑事調查後特斯拉麵臨的又一法務威脅。特斯拉最近已經遭遇管理層的人事巨震。上周五彭博消息稱，特斯拉全球供應管理副總裁 Liam O』Connor 已離職。這是在一個月內選擇離開特斯拉的第五名高管。

彭博社消息稱，特斯拉公司和馬斯克正因與私有化相關的聲明，接受美國司法部的刑事犯罪調查，與此同時，美國證券監管部門對這一事件的民事調查也在進行。

特斯拉發言人此後表示，8 月已經收到了美國司法部要求主動提交文件的請求，但未收到司法部的傳票、沒有被要求參加聽證、沒有啟動任何正式的調查程序。由於司法部正在審議已經收到的資訊，特斯拉認為這一事件會被快速解決。

「禍」起推文

美國證監會指責馬斯克的上述罪名都源於一個多月前馬斯克的一個推文。

美國當地時間 8 月 7 日，馬斯克在 Twitter 上表示，他在考慮以每股 420 美元的價格將公司私有化，而且融資也搞定了。

這條消息發布於美股正常交易時段，或許馬斯克當時根本沒有意識到這一推文對於市場來說有多重要。在消息發布一小時 20 分鐘後，特斯拉股價便飆漲 7%，隨後特斯拉股票交易暫停了一個半小時，當日收漲 11%。

8 月 17 日，馬斯克接受《紐約時報》採訪還原了十天前發推文宣布考慮將特斯拉私有化的情景，聲淚俱下地回顧了過去所面臨的巨大壓力。

馬斯克稱，他發出那條推文是出於資訊透明的考慮，在他發帖前，既沒有旁人看到也沒有人審查。他希望給一個比近來交易價溢價大概 20% 的收購價，約為 419 美元，他四捨五入成了 420 美元。碰巧美國發起的國際大麻日就是 4 月 20 日。但他不是因為自己抽大麻才選了這個定價。

上述紐約時報報導還暴露了馬斯克服藥幫助睡眠的習慣，提到馬斯克在採訪中承認自己經常靠吃安眠藥安必恩幫助緩解失眠。一些特斯拉的董事擔心，有時他服這種藥非但沒有讓他入睡，還造成他深更半夜在 Twitter 上發帖。另外，一些董事還知道，馬斯克有時服用製造愉悅的娛樂性藥物。

然而，資本市場不相信眼淚。17 日當天，特斯拉股價低開低走，跌幅最大達到 9.5%，最終收跌 8.93%，收報 305.5 美元，收創十五日新低。

8 月 25 日晚，特斯拉董事會通告，特斯拉將放棄私有化。馬斯克向董事會表示，在考慮了所有因素後，他認為不再進行私有化交易是更好的決定。按北京時間算，當時距離馬斯克公開有私有化打算才過去十七天，私有化方案十七天內尚未落地就胎死腹中。

「交付地獄」 疊加外部競爭 馬斯克「壓力山大」

除了官司纏身，特斯拉還面對越來越激烈的外部競爭和自身出貨的侷限。

9 月 11 日，沙烏地阿拉伯主權財富基金與美國電動汽車公司 Lucid Motors 簽署了逾 10 億美元的投資協議，希望在 2020 年實現其首款電動汽車 Lucid Air 的商業發布。特斯拉一度跌超 2%，本來還寄希望於沙烏地阿拉伯提供私有化必備的資金。

也在 11 日，奧迪在特斯拉的「後院」加州推出了全新電動 SUV，並與亞馬遜達成充電系統方面的合作，新車將於明年中旬在美國上市，虎視眈眈想要瓜分特斯拉的「主場」。

特斯拉在喜迎 Model 3 第三季產量大幅躍升的同時，交付問題成為新的困擾。此前一天，9 月 16 日，在回復一位女性客戶抱怨交付延遲問題道歉時。馬斯克坦言，特斯拉已經從生產地獄變成了交付地獄。

對不起，我們現在已經從生產地獄變成了交付地獄。但是這個問題更容易處理。我們正在取得進展，應該很快就可以解決。