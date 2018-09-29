美股盤後─S&P 500創2013年以來 表現最佳一季

美國股市週五收盤少有變動，本季則強勁上漲。

本季，S&P 500 上漲 7.2%，創 2013 年第四季以來，最佳單季表現。Nasdaq 本季亦上漲 7.1%，創 2017 年第一季以來最佳表現。道瓊第三季漲幅達 9.3%，表現勝出。



道瓊工業平均指數收高 18.38 點或 0.07% 至 26458.31。

Nasdaq 指數收高 4.38 點或 0.05% 至 8046.35。

S&P 500 指數收低 0.02 點至 2913.98。

費城半導體指數收高 8.87 點或 0.65% 至 1366.74。

本季，股市大幅上漲，投資人反應較預期強勁的財報。S&P 500 企業第二季獲利較去年同期成長 25%，77.6% 企業獲利優於預期。

但進入第四季，投資人將面對 11 月期中選舉的不確定性。預期民主黨將贏得眾院多數，參院席次亦將增加。這可能延後，甚至阻斷，川普政府的經濟計畫。

年底前，貿易擔憂仍將持續。9 月 30 日截止期限即將來到，但美國與加拿大仍未能就貿易問題，達成協議。美加兩國試圖達成協議，加拿大才能加入美國與墨西哥達成的協議，取代舊版的北美自由貿易協定 (NAFTA)。該舊版協定遭到川普總統的嚴重抨擊。

2018 年大多時間，貿易一直是美國股市的壓力。投資人試圖評估保護主義政策對全球經濟與企業獲利的衝擊。

由於歐洲股市下跌，美國股市亦受到壓力。義大利政府設定預算赤字目標較前任政府的計畫高出二倍，使得歐洲股市下跌。

分析師說，赤字目標雖然不是最糟的情況，仍較預期為差。該赤字目標讓義大利違反了歐盟要求。

美國今日公布 8 月消費者支出上升 0.3%，8 月個人消費支出物價指數 (PCE)-- 聯準會 (Fed) 偏好的通貨膨脹指標 -- 年率上升 2%。

分析師說，通貨膨脹年率符合 Fed 的目標，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 因而可持續進行利率正常化。由於經濟強勁，消費者物價並無上升壓力，有利股市多頭走勢。