馬斯克硬抗美國證監會！拒絕和解方案請超級律師

特斯拉前景難測，其 CEO 馬斯克可能對證券欺詐的指控抗爭到底。

據 CNBC 消息，美國證監會（SEC）向馬斯克提出對其證券欺詐指控的和解條件，包括特斯拉和馬斯克本人都支付名義罰款，禁止馬斯克任公司董事長兩年，以及特斯拉任命兩名新的公司獨立董事，但馬斯克拒絕在和解協議上簽字。馬斯克不願承認任何罪行，認為和解和他本人的實際情況不符。在他看來，同意和解等於承認了相關的人生污點，這種做法他不能接受。

彭博的消息和以上略有出入。彭博稱，若和解，特斯拉應支付名義罰款，馬斯克在短期內不得擔任特斯拉 CEO，並接受至少數百萬美元的名義罰款。

福斯新聞記者 Charles Gasparino 稱，消息人士透露，美國證監會（SEC）執法部門提出，對被指控證券欺詐的馬斯克實行 CEO 職務的「限時禁令」，作為雙方和解的部分條件。

上述消息源還提到，馬斯克聘請了前聯邦檢察官 Christopher Clark，這是他決定反擊 SEC 的關鍵。Clark 曾幫助 NBA 達拉斯獨行俠隊老闆庫班推翻 SEC 對其內幕交易的指控。

華爾街見聞查看發現，Clark 現為紐約律師事務所 Latham & Watkins 合夥人，曾經多次和 SEC「交手」。該律所的 Clark 履歷介紹，他曾代表庫班在為期三周的聯邦審判中全面推翻 SEC 對庫班的所有指控，還曾幫助對沖基金 Gryphon Partners 駁回 SEC 指控其違反證券法的動議。

若上述消息屬實，特斯拉因馬斯克官司帶來的不確定性將加劇，作為特斯拉的「靈魂人物」，馬斯克被指控帶來的負面影響不僅僅是罰款和馬斯克個人名譽受損。若馬斯克駁回 SEC 指控，還面臨美國司法部的調查。即使與 SEC 和解，馬斯克如果暫時離開高管職位，投資者也可能「拋棄」特斯拉。

SEC 公布指控馬斯克後，SEC 前主席 Harvey Pitt 判斷，如果馬斯克被認定有罪，「他可能面臨一系列懲罰……. 罰款，一段時間乃至永久被禁止擔任上市公司高管或董事」。永久禁止馬斯克擔任上市公司高管或董事，是 SEC 可以祭出的最嚴厲的懲罰措施。Harvey Pitt 還預計，若美國司法部對馬斯克提起刑事指控且罪名成立，馬斯克不但面臨更多罰款，還可能坐牢。

巴克萊分析師 Brian Johnson 新近報告指出，馬斯克遭 SEC 起訴可能導致特斯拉公司損失幾乎一半的市值，特斯拉股價可能會失去其每股約 130 美元的「馬斯克溢價」。

「如果 SEC 成功禁止馬斯克先生擔任高級職員或董事，投資者將會把特斯拉重新定位作為一個利基汽車製造商，而不是一個創始人領導的多個行業的潛在顛覆者。」

本周四盤後，SEC 公布，指控馬斯克犯下證券欺詐的罪行，認為今年 8 月發布擬讓特斯拉私有化的推文做了「一系列虛假和誤導性的表述」。SEC 高官稱，基於大麻文化和自以為能取悅女友，馬斯克公布了較當時股價溢價 20% 的計劃特斯拉私有化價格，實際並未確認資金來源。

受馬斯克被指控影響，本周四特斯拉股價盤後跌超 13%。

本周五盤前，摩根士丹利重申對特斯拉的與大盤持平評級，花旗、巴克萊均下調特斯拉評級至賣出、並大幅下調其目標價。盤前特斯拉跌約 13%。周五開盤，特斯拉大跌 12%，盤中曾接近跌破 268 美元，跌幅一度超過 14.7%，創三周新低，目前跌幅仍接近 12％。

特斯拉五年期信用違約掉期價格也創下歷史新高。

『新聞來源／華爾街見聞』