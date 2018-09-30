ITC同意蘋果侵犯1項高通專利 但iPhone不會禁售

根據美國國際貿易委員會 (ITC) 週五 (28 日) 發表的一份最新文件，蘋果 (AAPL-US) 可能侵犯了一項高通 (QCOM-US) 專利，但這並不意味著就要禁止 iPhone 進口銷售。

2017 年底，高通公司要求 ITC 下令禁售有侵權嫌疑配置英特爾 (INTC-US) 4G 晶片的 iPhone。行政法法官 Thomas Pender 週五在 ITC 網站上的最終初步裁定中，同意蘋果公司侵犯了一項與電源管理相關的高通專利，但它沒有侵犯其他兩項專利。

Pender 寫道，「我的建議是，基於法定公共利益因素，並不會對發現侵犯本次調查所稱專利的產品發布有限的排除令。」他並未在其通知中指明蘋果或高通。

但全案還沒結束。接下來會進入 ITC 委員會全體委員會，川普總統甚至也可以介入。

蘋果公司在聲明中表示，「高通公司一直不公平地要求與他們無關的技術使用專利費以保護他們的壟斷。我們很高興 ITC 阻止高通公司破壞競爭並最終損害創新者和美國消費者的企圖。」

與此同時，高通公司總法律顧問 Don Rosenberg 發表聲明表示，高通「很高興」ITC 法官發現蘋果公司侵犯了其中一項專利，「但是，拒絕進口禁令讓侵權行為繼續說不過去。這違反了 ITC 阻止侵權產品進口來保護美國創新者的使命。」

他補充說：「蘋果可以透過多種方式停止侵犯我們的技術而不影響公眾利益。我們期待在未來幾個月內 ITC 委員會進行全面審查，並繼續追查我們針對蘋果在全球提起的 40 多起其他專利侵權案件。」

兩家公司自 2017 年 1 月以來一直陷在專利授權爭端中。當時蘋果公司為了大約 10 億美元向高通公司提出訴訟，指稱其未就技術給予公平的授權條款。蘋果希望支付較低的金額在其設備中使用高通技術。高通的回應是起訴蘋果侵犯專利權並要求禁止 iPhone 銷售，認為如果沒有該公司蜂窩技術，包括 iPhone 在內的任何代手機都不可能實現。

近一年前，高通要求 ITC 禁止進口和銷售使用英特爾調製解調器的某些 iPhone，包括在 AT&T 和 T-Mobile 網路上運行的 iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7 和 iPhone 7 Plus。在 Verizon 和 Sprint 網路上運行的手機因為使用高通公司的調製解調器，未被納入禁令。

高通最初針對 6 項專利提出 88 項索賠。ITC 週五只維持了 1 項專利的 1 項索賠。

由於存在法律糾紛，蘋果已停止在其設備中使用高通調製解調器。其最新款手機 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 僅使用英特爾 4G 晶片。