剛控告竊取晶片機密 高通CEO：蘋果最終還是會成為高通客戶

昨天才大張旗鼓地提高對蘋果公司 (AAPL-US) 的法律訴訟，高通公司 (QCOM-US) 今天 (26 日) 卻又向蘋果伸出橄欖枝，認為蘋果未來還是會成為高通的客戶之一。

高通 CEO Steve Mollenkopf 在接受外媒採訪時指出，在某些類型的關係下，對先進科技的需求往往會超過商業關係和糾紛，就像發生在目前雙方身上的情形一樣。

高通 25 日向法院提出訴訟文件，指控蘋果公司竊取雙方共享的源代碼並將其交給了英特爾 (INTC-US)，以彌補其用於蘋果手機的效能欠佳通訊晶片。



Mollenkopf 在上次財報會議中指出，高通晶片不會出現在今年的 iPhone 型號中，暗指今年的蘋果新手機只使用英特爾的無線晶片。蘋果完全棄用高通產品的舉動對高通公司來說是一個巨大的打擊，但 Mollenkopf 仍然對兩家公司未來的關係持樂觀態度。

當被問及是否認為蘋果最終會再次成為高通客戶時，Mollenkopf 說：

我想是的。這麼說吧，我一直認為，如果你擁有業界最先進的領導技術，那麼你的業務路線圖最終將主導企業之間的業務關係。而且我認為沒有理由雙方不會這麼做。 我認為對高通而言，可能沒有比與蘋果合作更好的機會和合作夥伴了。

Mollenkopf 還表示，「行動科技領導者」與「行動產品領導者」建立密切關係是非常合理的。

行動領域的科技領導者應該與行動領域的產品領導者合作，這才合理；這樣的合作才有意義。但是，我們對業務的思考方式是，糾紛最終一定會解決，而且雙方會進入另一個不同的時期。

需要注意的是，就技術面而言，蘋果仍是高通的客戶，因為它在 iPhone XS 前幾代的產品上繼續銷售使用高通的晶片技術。

最後，Mollenkopf 表示，高通過去曾因對 IP 授權定價存在爭議，而現在唯一的區別在於公司的規模。

過去我們與被授權者間就 IP 價格存在爭議，如今仍沒什麼不同。問題只在於它出現在較大的公司上。但請記住，我們都是大公司。他們顯然夠大，但我們也不小。這些事情終將得到解決，也許會在法庭上，也許不會。我們不知道最終將以何種方式解決。

雖然 Mollenkopf 似乎渴望改善高通和蘋果的關係，但兩者之間進行中的法律鬥爭，讓事情看來越來越可怕。