外匯局：截至6月末中國全口徑外債餘額為123764億元

國家外匯管理局9月28日公佈2018年6月末中國全口徑外債數據。截至2018年6月末，中國全口徑(含本外幣)外債餘額為123764億元人民幣(等值18705億美元，不包括香港特區、澳門特區和台灣地區對外負債，下同)。
從期限結構看，中長期外債餘額為44751億元人民幣(等值6763億美元)，佔36%;短期外債餘額為79013億元人民幣(等值11942億美元)，佔64%，短期外債比例保持穩定。短期外債餘額中，與貿易有關的信貸佔38%。
從機構部門看，廣義政府債務餘額為14289億元人民幣(等值2160億美元)，佔12%;中央銀行債務餘額為1768億元人民幣(等值267億美元)，佔1%;銀行債務餘額為59611億元人民幣(等值9009億美元)，佔48%;其他部門債務餘額為32809億元人民幣(等值4959億美元)，佔27%;直接投資：公司間貸款債務餘額為15287億元人民幣(等值2310億美元)，佔12%。
從債務工具看，貸款餘額為27850億元人民幣(等值4209億美元)，佔23%;貿易信貸與預付款餘額為19095億元人民幣(等值2886億美元)，佔15%;貨幣與存款餘額為31176億元人民幣(等值4712億美元)，佔25%;債務證券餘額為27213億元人民幣(等值4113億美元)，佔22%;特别提款權(SDR)分配為651億元人民幣(等值98億美元)，佔1%;直接投資：公司間貸款餘額為15287億元人民幣(等值2310億美元)，佔12%;其他債務負債餘額為2492億元人民幣(等值377億美元)，佔2%。
從幣種結構看，本幣外債餘額為43422億元人民幣(等值6563億美元)，佔35%;外幣外債餘額(含SDR分配)為80342億元人民幣(等值12142億美元)，佔65%。在外幣登記外債餘額中，美元債務佔82%，歐元債務佔8%，港幣債務佔5%，日元債務佔2%，特别提款權和其他外幣外債合計佔比為3%。