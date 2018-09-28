馬斯克本有望解套 最後一分鐘拒絕與SEC達成和解

美國證券交易委員會 (SEC) 週四 (27 日) 對特斯拉執行長馬斯克提起訴訟，指控其試圖在 8 月份炒作特斯拉私有化，涉及證券詐欺。據外媒報導，馬斯克原本有機會在提起訴訟前與 SEC 達成和解，然而他卻以「(和解) 是對自己不誠實」為由拒絕。

證交會原先已起草與馬斯克的和解協議，向其提出「名義罰款」，而好處是馬斯克不會被要求解除職務，也不會被要求承認自己有罪。消息人士告訴外媒表示，馬斯克在「最後一分鐘」決定，拒絕簽署這一提議。

週四證交會對馬斯克提交的訴訟文件，讓馬斯克陷入困境，除了罰款並承認有罪之外，訴訟還要求禁止馬斯克擔任特斯拉的執行長或任何其他以擔保形式向 SEC 登記的公司執行長。

馬斯克給外媒的一份聲明中提到：我始終為真理、透明化與投資者最大利益而採取行動，誠信是我生命中最重要的價值，事實證明我從未以任何方式妥協這點。

特斯拉及其董事會堅信馬斯克，聲稱他們對馬斯克的領導「充滿信心」。顯示了汽車製造商對馬斯克的忠誠度和高度欣賞，特別是當公司陷入「生產地獄」和後續「物流交付」困境，馬斯克皆展現出其領導能力。

特斯拉及其董事會在一份聯合聲明中表示：特斯拉和董事會對馬斯克，他的誠信以及他對公司的領導充滿信心，他創造了一個世紀以來最成功的美國汽車公司。

美國證券交易委員會 (SEC) 週四對特斯拉執行長提起訴訟，指控其試圖在 8 月份炒作特斯拉私有化，觸犯詐欺罪。近期外媒報導，馬斯克原本有機會在提起訴訟前與 SEC 達成和解，然而馬克斯卻以「不誠信」理由拒絕。

美證交會原先已起草與馬斯克的和解協議，向其提出名義罰款，而好處是馬斯克不會被要求解除職務，也不會被要求承認自己有罪。消息人士告訴外媒表示，馬斯克拒絕簽署這一提議，理由是這對他自己不誠實。

爾後，證交會對馬斯克提交的訴訟文件，讓馬斯克陷入困境，除了罰款並承認有罪之外，訴訟還要求禁止馬斯克擔任特斯拉的執行長或任何其他以擔保形式向 SEC 登記的公司執行長。

馬斯克給外媒的一份聲明中提到：我始終為真理、透明化與投資者最大利益而採取行動，誠信是我生命中最重要的價值，事實證明我從未以任何方式妥協這點。

特斯拉及其董事會堅信馬斯克，聲稱他們對馬斯克的領導「充滿信心」。顯示了汽車製造商對馬斯克的忠誠度和高度欣賞，特別是當公司陷入生產地獄困境和後續「物流交付」困境，馬斯克皆展現出其領導能力。

特斯拉及其董事會在一份聯合聲明中表示：特斯拉和董事會對馬斯克，他的誠信以及他對公司的領導充滿信心，他創造了一個世紀以來最成功的美國汽車公司。

聲明中並提到，為了客戶、股東和員工，特斯拉重點仍然放在 Model 3 生產與交付持續增長上。”

目前還不清楚美國證券交易委員會的訴訟將如何展開，因為這起訴訟似乎已導致 SEC 與馬斯克達成和解的意願陷入僵局。

並提到，特斯拉重點仍然放在為客戶、股東和員工 Model 3 生產和交付的持續增長上。”

目前還不清楚美國證券交易委員會的訴訟將如何展開，因為這起訴訟似乎已導致 SEC 與馬斯克達成和解的意願陷入僵局。