華擎AMD主板銷售強 英特爾處理器缺貨不驚 Q4銷售升空

英特爾處理器缺貨，AMD 產品成最佳替代方案，主板廠華擎 (3515) 總經理許隆倫指出，因 AMD 產品的銷售為其強項，且毛利較高，因此反而受惠，預計英特爾處理器缺貨效應第四季開始發酵，其搭載 AMD 晶片組的產品佔比將拉高。他表示，英特爾 14 奈米產能有限，產能排擠效應之下，英特爾將優先供應較高單價與毛利率的高階產品，缺貨主要的對象為低階處理器，因此主板業者的高階產品較不受影響，且高階主板主要業者就是四家，缺貨效應也將緩和業者殺價競爭壓力，對毛利率有利。



而在低階產品線方面，英特爾處理器缺貨，一般就會以 AMD 處理器替代，且低階市場對 AMD 解決方案的接受度較高，加上價格較英特爾產品更具競爭力，替代率預估會較高階產品高很多，而華擎 AMD 產品的銷售一向是其強項，且毛利率較高，因此反而有利。



許隆倫表示，目前華擎銷售搭載 AMD 晶片組的主板佔全體銷售比重的逾 3 成，因英特爾處理器缺貨的情況預估會在第四季開始發酵，因此屆時 AMD 產品線的佔比會開始真正拉高。



此外，今年英特爾小改款的 Coffee Lake S Refresh 要到 10 月才問世，因此主板業者旺季遞延，第四季業績將優於第三季，加上華擎伺服器業務下半年大爆發，以及美中貿易戰之下，產線在越南的華擎已陸續獲得廠商支援出貨的詢問，市佔將擴大，均有利業績表態。