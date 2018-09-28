香港8月對美進出口暴增 統計處：貿易戰影響尚未顯現

中美貿易戰 7 月 6 日正式開戰，至今已近 2 個月，香港出口美國的貨值期內則連續 2 個月達 2 位數強勁增幅。香港統計處公佈，8 月香港整體出口和進口貨值分別年增 13.1% 和 16.4%，其中對美國出口年增 17.9%，更勝 7 月 10.1% 及 6 月的 10.3% 增幅。8 月來自美國的進口年增 31.4%，也大幅超過 7 月的 15.1% 及 6 月的 2% 升幅。

港統計處發言人表示，隨著全球經濟活動繼續擴張，8 月的商品出口貨值年增長達雙位數。輸往多個主要市場，包括大陸和美國的出口進一步顯著增長。

不過，發言人指出，雖然美國與大陸的貿易摩擦至今對香港出口的影響似乎有限，但預料會在往後一段時間顯現。倘若貿易摩擦進一步升級，全球經濟以及香港的出口會面對更大的下滑壓力。政府會繼續密切留意有關情況。

貿發局 9 月中公佈的香港第三季出口指數急跌至 35.8 的收縮領域，顯示出口商對香港短期出口前景的信心明顯轉淡；貿發局並將今年香港整體出口增長預測，由原來的 6% 下調至 3%。

統計處公佈的數據顯示，8 月香港商品整體出口貨值為港幣 3763 億元，年增 13.1%，進口貨值 4285 億元，年增 16.4%，貿易逆差 521 億元，相等於商品進口貨值的 12.2%。

按國家 / 地區分析，8 月輸往亞洲的整體出口貨值增加 12.0%，輸往區內大部分主要目的地的整體出口貨值均增加，尤其是馬來西亞 (增 42.5%）、越南 (增 21.5%)、印度 (增 18.2%)、中國大陸 (增 13.6%)、泰國 (增 8.9%) 和新加坡 (增 7.8%)；輸往台灣的整體出口貨值則下跌 24.2%。

其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值也增加，尤其是英國 (增 31.2%) 和美國 (增 17.9%)；輸往德國的整體出口貨值則下跌 1.1%。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值增加，尤其是馬來西亞 (增 79.0%)、美國 (增 31.4%)、印度 (增 22.0%)、韓國 (增 20.8%)、泰國 (增 16.7%)、中國大陸 (增 16.0%) 和日本 (增 5.5%)。