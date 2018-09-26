香港物流業：貿易戰影響3-6個月浮現 第四季訂單恐負成長

中美貿易戰自 7 月 6 日美國正式向中國商品實施關稅至今已 2 個多月，香港物流業人士指出，影響或會在未來 3 個月至半年慢慢浮現，行業今年第四季訂單或會負成長，成長幅度或年減至少 10 個百分點。

香港貨運物流業協會主席胡百浠在越南出席貿發局舉辦的商貿展覽時指出，中美貿易戰對香港物流業一定有影響，未來 3 至 9 個月將變得更加不明朗，但現階段難以評估整體影響，加上去年的高基數效應，故料第四季的定單成長將顯著放緩。

胡百浠形容，物流業是一個很被動的行業，如果沒有商家買賣，就沒有物流的存在，故行業需加倍留意市場反應。他指出，有部分客戶為避開貿易戰，會加快出貨，但並非主流思維，預計影響將在未來 3 個月至半年慢慢浮現。

他坦言，長遠而言十分擔心行業發展，因難以預計貿易戰何時完結，加上行業於 2021 年將落實新政策，憂慮香港物流業的優勢日漸被蠶食。由於 2017 年物流業的表現良好，今年的成長有所減慢，加上貿易戰的不確定性因素，預計第四季成長速度將遜於去年。

胡百浠指出，物流業第四季屬於傳統旺季，但相信受貿易戰影響，今年第四季的訂單表現不是特別良好，年成長有機會放緩至少 10%。有運貨至美國為主的物流公司反映，已出現取消訂單及暫停運輸的情况。

他表示，雖有出口商趕着在 7 月初貿易戰開戰前提早出貨付運，但受傳統淡季影響，物流業於 7、8 月所接訂單只是持平。

展望明年物流業的前景，胡百浠說，非常擔心下年的情況，尤其明年 1 月便是農曆新年，與今年聖誕節相距日子很近，不利該行業，預計明年 2 月生意一定很差，亦難言行業何時復甦。

他認為，國際民航組織的空運貨物安全新政策對物流業影響更甚於中美貿易戰。根據新政策，該組織要求最遲於 2021 年 6 月底前所有托運必須得到民航處的批准，否則航空貨物需進行 100% 安全檢查，這將對香港物流業造成一大瓶頸。

鑑於屆時香港處理空運貨物做法將與大陸無異，勢必打擊香港物流業的競爭力，甚或令香港失去全球第一貨運量的航空樞紐地位，協會已向政府反映意見。

胡百浠預料，面對新政策，很多中小型物流公司的生存空間將受威脅，因此有些中小型物流公司部署轉型為艇仔，只作為貨運代理，不再參與理貨、裝貨及運輸。