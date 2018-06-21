香港出口指數創29季新高 全年增長維持6% 55%出口商不怕貿易戰

香港貿發局公布，香港今年第二季出口指數由首季的 49.4 點升至 54.1 點，不但收復榮枯分界線 (50)，並創下 29 季以來最高水平，顯示香港出口商看好短期出口表現。不過，中美雙方經貿關係陰霾未散，出口商趨向保守，預測今年香港整體出口增長維持約 6%。

貿發局研究總監關家明指出，將今年香港整體出口增長預測維持於約 6%，已是對中美貿易摩擦較悲觀的預測，料要到第三季才會決定會否對此預測作出調整。

他指出，若美國按原定計劃，向 500 億美元中國商品徵收關稅，香港貿易額料減少約 100 億至 200 億美元。而徵稅清單中以鋼鋁及電子產品為主，相信對香港貿易影響不大。

關家明認為，貿易戰的發展難以估計，一切要視乎美國總統川普的想法，不排除他於 11 月中期選舉前會再次動用「這張牌」去爭取選舉利益，而目前最影響出口商的是貿易戰所帶來的「不確定性」。

出口商對中美貿易摩擦的影響審慎樂觀。逾半數受訪者 (55.4%) 依然充滿信心，認為貿易摩擦不會損害未來的出口前景，而認為將帶來輕微負面影響的佔 35.8%。大部分受訪者 (77.4%) 表示，他們的出口表現至今未受中美貿易摩擦影響，只有約 1/5 的受訪出口商認為，若沒有發生貿易摩擦，其出口表現會更好。

根據第二季出口指數，在主要行業中，電子產品業 (55.2) 和機械業 (54.9) 均錄得自 2013 年初以來最高水平，預期短期出口表現特別理想。玩具業 (53.2) 保持上兩季的升勢，明顯處於擴展領域。雖然服裝業 (43.6) 處於收縮領域，但其指數亦達 17 個季度以來最高水平。鐘錶業及珠寶業的指數分別下跌至 49 及 41.3，反映兩者於未來數月的出口表現或會轉弱。

關家明指出，雖然主要行業的出口表現不一，但出口商大都認為主要海外市場的前景有所改善，反映香港短期出口表現料可維持目前的增長速度。而貿易價值指數 (54.6)、採購指數 (57.3) 及就業指數 (53.2) 處於 50 點的分水嶺之上，進一步肯定整體出口信心呈改善趨勢。

香港出口總值繼 2017 年增長 8% 後，今年首 4 個月保持升勢，年增 9.3%。在傳統市場中，香港對美國 (+8.5%) 和歐盟 (+10.2%) 的出口錄得強勁增長，對日本 (+5.3%) 的出口增長則有所放緩。

此外，歐盟的信心指數自 2011 年以來首次重回擴展領域，由 2018 年第一季的 49.1 上升至第二季的 54，較其他主要市場為高。大陸排名第二，指數為 53.8，達 29 季以來最高水平。出口商對日本 (51.3) 及美國 (51.2) 的信心也見回升。