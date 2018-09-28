A股正式納入富時指數 這些行業有望受益

全球第二大指數公司富時羅素9月27日宣佈，從2019年6月開始將A股分三輪納入其全球股票指數體係，分類為“次級新興市場”。中信證券指出，此次納入預計將為A股帶來100億美元左右的被動管理型增量資金，受益行業主要包括工業品製造和服務、銀行、食品飲料和醫藥等。

富時羅素宣佈將於2019年6月起，分三階段(2019年6月、2019年9月、2020年3月)將A股納入其富時全球股票指數係列(FTSE Global Equity Index Series)，三階段的納入比例分别為20%、40%、40%，此三階段，統稱首輪的納入因子為個股25%的可投資市值。納入範圍為富時中國 A 股互聯互通全盤指數(FTSE China A Stock Connect All Cap Index)中符合條件的大、中、小盤股。首輪納入完成後，A股在富時羅素的全球和新興市場指數中的權重預計將分别達到0.57%和5.5%。

中信證券認為，首輪納入預計將為A股帶來100億美元左右的被動管理型增量資金。借鑒今年A股納入MSCI指數的經驗，6月和9月的兩輪納入的前一個月，北向資金的流入都大幅加快。今年1-8月北向資金月均淨流入為280億元，而5月的淨流入高達509億元;雖然8月中美貿易爭端持續升級、人民幣對美元匯率承壓，但當月淨流入仍達到355億元，顯示在被全球主要指數納入刺激下，海外投資者增配A股的意願仍然強勁。因此，作為全球第二大指數公司(目前跟蹤富時羅素指數的全球資金為16萬億美元)，A股納入富時羅素指數係列也將為内地市場帶來大量增量資金，利好權重較高的主要行業及個股。

就納入範圍來看，截至8月31日，中國A股互聯互通全盤指數(合計1249家公司)中權重最大的行業主要包括工業品製造和服務(292家、15.62%權重)、銀行(22家、13.21%權重)、食品飲料(61家、8.30%權重)、醫藥(107家、7.68%權重)以及科技(123家、6.71%權重)等。前10大個股分别為：貴州茅台(3.36%)、中國平安(2.77%)、招商銀行(2.37%)、農業銀行(1.73%)、工商銀行(1.59%)、興業銀行(1.27%)、浦發銀行(1.23%)、海康威視(1.18%)、美的集團(1.11%)和上汽集團(1.07%)。為減少跟蹤誤差，被動管理型資金或於調整日正式實施相應的增配，而主動管理型基金或提前完成增配，相關行業和個股預計將受益於增量資金的流入。

富時羅素表示，未來A股在其新興市場指數中的權重有望上升至26.2%，屆時中國股票的合計佔比預計將達50.5%。與此同時，MSCI近日也宣佈將考慮於2019年5月和8月，分兩輪將A股的納入因子從目前的5%提升至20%。長期來看，外資機構投資佔比的提升可正面影響市場偏好和投資者風格，有助於提高A股市場運作水平。另外，海外更為成熟的價值投資理念也會引導優質公司更快地實現價值發現，促進國内機構投資者的發展，以及證券市場在監管、規則和製度(特别是在停牌管理和信息披露等方面)上得到進一步完善。

來源：證券時報