〈自動化工業展登場〉東元智能馬達11月挹注營收 服務機器人商品化前調試中

台北國際自動化工業大展登場，東元 (1504-TW) 結合集團企業參展，今年規模更加擴大，秀出變頻器、伺服驅動器、智慧移動平台 (AGV) 等物聯網相關配備產品及解決方案；東元指出，超高功率密度暨智能馬達自 7 月接單量產，預估 11 月可貢獻營收，成為新動能；應用型服務機器人已開發出第一代原型機，正在餐飲場域進行商品化前的調試，準備搶進機器人市場。

東元指出，自動化展期間將動態展示「智慧移動平台」(AGV)，這項產品應用面廣泛，除工廠車間不同站點的工件運送外，還適用倉儲、物流業、飯店客房服務、餐飲業等，可搭配符合企業形象的載台外型設計，投入應用型服務機器人市場，提供完整的解決方案。

東元說，應用型服務機器人已開發第一代原型機，在集團內的餐飲場域進行商品化前的調試，未來將陸續展開異業結盟與產學合作，布局醫療、商旅、保全、導覽等應用；未來將規劃逐步將智慧移動平台豐富化、模組化、客製化，因應不同場域的應用，且接受系統承包委託，進行全套服務型機器人的開發。

東元今年 4 月在漢諾威工業大展秀出的超高功率密度暨智能馬達吸引市場注意，7 月開始接受訂單量產，預計 11 月起可挹注集團營收動能，東元指出，後續開發將擴大產品範圍，往更大功率發展，可望提高到 MW 等級。

東元表示，今年節能產品在高效率馬達開發、變頻器及新能效家電產品貢獻下，預估將有兩位數以上的成長；在智能與自動化產品部分，包括機電設備健康管理系統、機電結合大數據分析的新數位服務、伺服產品、服務型機器人、及減速機新市場開發等，相關營收預估成長上看兩位數。

東元 6 月營收 44.39 億元，月增 2.46%，年減 4.6%，累計上半年營收 253.63 億元，年增 0.76%；東元看好今年下半年的營收及獲利都將較上半年成長，全年營收持續挑戰 1 成的成長，獲利也會比去年好。