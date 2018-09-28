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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月27日 交易日  
  
停止融資   融資分配  停止融券          融券分配  股價波動  降    低  股    權 成 交 量   融券餘額 >=
                                                 過    劇  融資成數  過度集中 過度異常   融資餘額60%
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合世       晟楠      富邦美債1-3                 振維                新昕纖   生泰
易威       駿熠電    富邦美債7-10                迎輝                謚源     杏昌
穆拉德     寬魚國際  富邦美債20年                撼訊                東林     寶島科
南璋                 元大美債7-10                松崗                欣厚-KY  其祥-KY
勝昱                 元大美債1-3                 環球晶              友銓     德麥
精確                 元大投資級公司債            奧斯特              達威     中華食
宏易                 群益15年IG電信債            花王                三圓     世坤
唐鋒                 群益15年IG科技債                                雙喜     萬國通
榮群                 群益10年IG金融債                                力泰     新昕纖
天宇                 國泰投資級公司債                                理銘     力肯
新零售               國泰5Y+新興債                                   亞都     祺驊
力新                 國泰1-5Y高收債                                  東凌-KY  世德
恩得利               富邦全球投等債                                  明揚     宏易
李洲                 富邦全球高收債                                  綠河-KY  長佳
凱柏實業             富邦中政債0-1                                   欣泰     瑞穎
元炬                 富邦A級公司債                                            大恭
及成                 FH中國政策債                                             永純
和進                 凱基中國債3-10                                           致振
耀勝                 凱基新興債10+                                            康聯訊
倚強                 凱基科技債10+                                            威潤
錦明                 合世                                                     創威
鑫創                 易威                                                     唐榮
廣寰科               穆拉德                                                   晉椿
點晶                 南璋                                                     久陽
建舜電               勝昱                                                     強新
泰谷                 精確                                                     松和
典範                 宏易                                                     富強
長天                 唐鋒                                                     力新
益通                 榮群                                                     凌網
振維                 天宇                                                     川寶
鴻翊                 新零售                                                   李洲
迎輝                 力新                                                     及成
欣厚-KY              恩得利                                                   耀勝
兆遠                 李洲                                                     倚強
太欣                 凱柏實業                                                 至寶電
世紀                 元炬                                                     錦明
華容                 及成                                                     宇環
建榮                 和進                                                     點晶
立衛                 耀勝                                                     加百裕
天揚                 倚強                                                     幸康
鈺創                 錦明                                                     泰谷
佳總                 鑫創                                                     矽瑪
合正                 廣寰科                                                   先益
寶聯通               點晶                                                     重鵬
凱鈺                 佳穎                                                     泓格
德宏                 建舜電                                                   東林
合邦                 泰谷                                                     新鉅科
萬旭                 典範                                                     緯軟
久正                 長天                                                     晶達
上揚                 益通                                                     高技
全譜                 陽程                                                     寶聯通
易通展               振維                                                     凱鈺
安鈦克               鴻翊                                                     三聯
元隆                 迎輝                                                     合邦
沛亨                 欣厚-KY                                                  業強
九暘                 兆遠                                                     萬旭
凱碩                 太欣                                                     耕興
全達                 世紀                                                     撼訊
奧斯特               華容                                                     亞銳士
保銳                 建榮                                                     信昌電
越峰                 立衛                                                     上揚
英格爾               天揚                                                     全譜
士開                 鈺創                                                     易通展
昇益                 佳總                                                     沛波
志嘉                 合正                                                     元隆
富裔                 寶聯通                                                   沛亨
正德                 凱鈺                                                     迅德
燦星旅               德宏                                                     倉和
富驛-KY              合邦                                                     光菱
劍湖山               萬旭                                                     蜜望實
德記                 久正                                                     星雲
泰偉                 上揚                                                     三圓
華義                 全譜                                                     昇益
昇華                 易通展                                                   三豐
得利影               安鈦克                                                   雙喜
鼎創達               元隆                                                     力泰
花王                 沛亨                                                     豐謙
邦泰                 九暘                                                     理銘
                     凱碩                                                     惠普
                     全達                                                     中連貨
                     奧斯特                                                   安心
                     保銳                                                     易飛網
                     越峰                                                     亞都
                     英格爾                                                   老爺知
                     士開                                                     滿心
                     昇益                                                     東凌-KY
                     志嘉                                                     德記
                     富裔                                                     弘帆
                     正德                                                     大展證
                     燦星旅                                                   誠品生活
                     富驛-KY                                                  泰偉
                     劍湖山                                                   華義
                     德記                                                     得利影
                     泰偉                                                     時報
                     華義                                                     琉園
                     昇華                                                     旭然
                     得利影                                                   捷必勝-KY
                     時報                                                     明揚
                     鼎創達                                                   紅木-KY
                     花王                                                     綠河-KY
                     邦泰                                                     欣雄
                                                                              欣泰
                                                                              大汽電
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