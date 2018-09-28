SEC對馬斯克誤導投資人推文提告 股價盤後跌超過10%

電動汽車公司特斯拉 Tesla (TSLA-US) 執行長馬斯克 Elon Musk 被美國證券交易委員會 SEC 指控，因在推特 (TWTR-US) 上說有資金將公司私有化，誤導投資人。

SEC 表示，馬斯克在 8 月發布的推文中捏造了這一說法，這使得特斯拉股價當時走高約 11%。

圖：推特

美國證券交易委員會 SEC 週四 (27 日) 在美國曼哈頓聯邦法院提起的訴訟中稱，馬斯克甚至沒有討論過，更不用說確認過相關的交易條款，包括價格以及任何潛在的資金來源。

訴訟尋求法官的命令，希望禁止馬斯克擔任上市公司的高級職員或董事，以及未指明的罰款。這種禁令經常在美國訴訟提起。

訴訟消息公布後，特斯拉股票在盤後交易中下跌 11.71% 來到 271.50 美元。特斯拉公司沒有被起訴。

特斯拉股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

在馬斯克發出推文前，SEC 就已經在調查特斯拉的問題，包括其汽車銷售預測。據彭博社報導，美國司法部也在調查馬斯克是否誤導了投資人。

SEC 表示，「馬斯克在活躍的交易日中使用手機公布將特斯拉私有化，做出了虛假和誤導性的公開言論。在將這些事項發布給超過 2200 萬的推特粉絲和其他人之前，他沒有與其他人討論過這些事項的內容。他也沒有按照納斯達克 Nasdaq 的規定，就公布了此消息。」

SEC 認為馬斯克的虛假和誤導性敘述，導致了特斯拉股票出現嚴重混亂和擾亂，從而對投資人造成損害。

馬斯克在推文發表後也解釋說，他一直在與沙烏地阿拉伯的主權財富基金 PIF 進行討論，並且有信心以每股 420 美元的價格提供資金。

據了解，馬斯克的 420 美元價格是當日收盤價的大約 20% 溢價。