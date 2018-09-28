前SEC主席：馬斯克詐欺罪名若成立 將無法任上市公司高層

特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 因為上個月的私有化推文，遭美國證交所 (SEC) 指控涉嫌誤導投資人。據前 SEC 主席表示，如果罪名成立，馬斯克將遭多項罰款之外，還會有一段期間無法擔任上市公司高層或董事。

受利空衝擊，特斯拉股價盤後大跌約 12%，到 270.90 美元附近，股價較近 52 週最高點 387.46 美元，已經下跌約 30%。

特斯拉盤後大跌 (圖表取自 Google)

馬斯克稱指控不公

馬斯克得知遭到詐欺指控，表示 SEC 這麼做「不公正」，他完全站在投資人的利益考慮。

馬斯克發表聲明說，「SEC 採取的不合理行動，讓我感到非常難過和失望，我始終本著真誠、透明的態度，為投資人的最佳利益採取行動。誠信是我生命中最重要的價值，事實證明我從未以任何方式在此做過妥協。」

SEC 指控馬斯克發布「虛假和誤導性」聲明，並且未就實質性的公司事項及時通知監管者。知情人士說，特斯拉本身也有可能挨告，但並未被列為本案被告。

前 SEC 主席 Harvey Pitt 告訴《CNBC》，如果 SEC 民事訴訟被判有罪，將面對一系列的處罰，除了會有罰款之外，會在一段期間無法擔任上市公司高層或董事，後者必然對特斯拉股價造成嚴重衝擊。

推文使空頭損失約 13 億美元

另有報導指出，美國司法部正在對特斯拉展開刑事調查。Pitt 說，如果刑事罪名成立，馬克斯不但得坐牢，還有額外的罰款要支付。

根據金融科技和分析公司 S3 Partners 估算，馬斯克在 8 月 7 日發表私有化的推文，導致特斯拉空頭損失約 13 億美元。證券律師表示，如果聯邦調查人員發現馬斯克故意藉此打擊空頭，他有可能面臨刑事指控。

馬斯克在 8 月 13 日的一篇部落格文章表示，沙烏地阿拉伯主權財富基金有意資助特斯拉，但他後來又在 8 月 24 日的推文中，宣布放棄私有化計畫。

傳原本達成和解方案

《華爾街日報》報導，SEC 先前曾與馬斯克談成一項和解方案，但馬斯克律師在週四反悔。

SEC 對此事表示，特斯拉在發布私有化推文之前，沒有確認或討論任何可能的資金來源。馬斯克的推特引發了市場混亂，並損害了特斯拉的投資者。

SEC 執法部門共同主管 Steven Peikin 表示，馬斯克之所以提出 420 美元這個價格，是根據對當時的股價溢價 20%，然後再取整數值 420 美元，因為這個數字在大麻文化有重要意義，馬斯克相信這可以取悅他的女友。