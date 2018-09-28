能源盤後─基本面與漲幅不符 OPEC計劃產量不一 油價微漲

因市場再度擔憂伊朗原油出口因美國制裁而急劇下滑，造成全球供應問題，油價週四 (27 日) 微漲。

布蘭特原油期貨收高 0.58 美元，或 0.72% 至每桶 81.37 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.66 美元，或 0.92% 至每桶 72.23 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.16% 至每加侖 2.070 美元。

天然氣收高 0.078 美元，或 2.55% 至每一千立方英尺 3.056 美元。

在過去的 5 個交易日中，油價收盤走高了 4 次 (僅週三下跌)，當日有 EIA 數據顯示美國原油庫存意外的增加。但分析師表示，市場已經開始重回關注伊朗原油出口的影響。

能源情報署 EIA 週三公布，截至 9 月 21 日當週，美國原油庫存增加 190 萬桶至 3.96 億桶。分析師平均預測會下跌 130 萬桶。美國煉油廠產能利用率下降 5 個百分點至 90%，顯示了夏季後能源行業的維修保養季已開啟。

原油、汽油、蒸餾油、航空燃油、和殘餘燃料油的整合，相比下降 170 萬桶的季節性標準，卻增加了 370 萬桶。整體而言，這是一個利空的表現。

美國戰略庫存

一些分析師表示，另一種降低油價的方法是美國政府釋放部分戰略石油儲備庫存。然而，美國能源部長 Rick Perry 對此否認。同時，也認為釋放戰略庫存意義不大，只會對短期油價造成衝擊。

此銷售也對油價漲幅有所幫助。

匯率助勢

油價以美元買賣，因此油價往往與美元走勢相反。由於美聯準會 Fed Reserve 決定今年第 3 次升息，美元走強，油價恢復上漲趨勢與往常不同。

外匯交易集團 Oanda 的高級分析師 Alfonso Esparza 表示，強勢美元會讓原油價格不再上漲。

OPEC 增不增產？

在石油輸出國組織 OPEC 及包括俄羅斯在內的生產盟國週日 (23 日) 在阿爾及爾舉行的會議上宣布，拒絕給出具體計劃來進一步提高產量以抵消伊朗下滑的出口後，油價最近開始上漲。

然而，外媒路透社稱，消息人士提到 OPEC 成員有私底下討論增產每日 50 萬桶原油的打算，而此計劃有意讓非 OPEC 成員也參與其中。

墨西哥將進口原油

在多年來的自給自足下，墨西哥將開始進口每日 10 萬桶輕原油，因應下滑的產量及成長的需求。與墨西哥自產的原油做混合，這將把該國每日的煉油量增加至 80 萬桶。

墨西哥國營能源企業 Pemex 目前擁有 6 座煉油廠，每日最高產能為 160 萬桶。在墨西哥出口自家原油追求更高獲利的情況下，其煉油產能只達 40%。進口的原油產地應是美國。