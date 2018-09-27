能源盤後─EIA報庫存增加 伊朗制裁來襲 美拒釋放戰略庫存

美國 EIA 報告顯示，由於煉油廠活動急劇下降、夏季後燃料需求減少，上週美國原油庫存意外增加。油價週三 (26 日) 下跌。

布蘭特原油期貨收低 0.06 美元，或 0.07% 至每桶 81.20 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.71 美元，或 0.98% 至每桶 71.57 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.45% 至每加侖 2.046 美元。

天然氣收低 0.078 美元，或 2.55% 至每一千立方英尺 2.980 美元。

EIA 報告

能源情報署 EIA 週三公布，截至 9 月 21 日當週，美國原油庫存增加 190 萬桶至 3.96 億桶。分析師平均預測會下跌 130 萬桶。

EIA 表示，美國的汽油庫存也增加了 150 萬桶，增至 2.36 億桶，較去年同期增加了 1800 萬桶。此外，EIA 報告稱美國煉油廠產能利用率下降 5 個百分點至 90%，顯示了夏季後能源行業的維修保養季已開啟。分析師預計煉油產能應落在 95% 的利用率水位。

供應給美國市場的汽油，也被認為是燃料需求的數據，從前一週的每日 950 萬桶降至上一週的每日 900 萬桶。

儘管 EIA 數據看跌油價，但目前價位還是偏高，顯示投資人對於 11 月份美國制裁的伊朗將衝擊供應市場。油價自 8 月以來一直陸續上漲。

沙國準備好替代伊朗的缺額

外媒指出，國營生產商沙特阿美公司 Aramco 的貿易部門正在提供一種名為 Khuff 凝析油的超輕油，這是一種很少交易的油，通常在該國的國內煉油廠加工。為了騰出這種更有價值的出口供應，沙國將其超輕質原油產能做部份轉移。

凝析油近期需求量有所增加，南韓及日本也都因減少伊朗原油的購買而另尋挪威及美國的原油產品，如石腦油等。

凝析油可以現價做交易，也無終端運送地的限制。

油價預測

渣打銀行 Standard Chartered 預測布蘭特原油今年第 4 季度的平均價格為每桶 82 美元，並已將其對伊朗出口的預測從每日減少 100 萬桶，下調至每日減少 140 萬桶。

美元近期走跌，也促使了油價走高的情況。

美國戰略庫存

一些分析師表示，另一種降低油價的方法是美國政府釋放部分戰略石油儲備庫存。然而，美國能源部長 Rick Perry 對此否認。同時，也認為釋放戰略庫存意義不大，只會對短期油價造成衝擊。