能源盤後─API報告庫存漲 OPEC意在每桶80美元水位

S&P 500 指數能源股均上漲 0.8%，也引領了廣義指數走高。因石油輸出國組織 OPEC 堅決減持目前各成員國的生產配額，原油價格最近的漲勢也促使該行業在過去 11 個交易日中上漲了 10 次。

美國總統川普在一篇關於「油價越來越高」的推文中指責了 OPEC 使原油價格上漲，然而，OPEC 於週末會議後，油價似乎也不為所動，漲至每桶 80 美元。

布蘭特原油期貨收高 0.64 美元，或 0.79% 至每桶 81.17 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.19 美元，或 0.26% 至每桶 72.27 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.16% 至每加侖 2.045 美元。

天然氣收高 0.021 美元，或 0.69% 至每一千立方英尺 3.050 美元。

2019 上半，預計需求量減，供應過剩

在週末 OPEC 的阿爾及爾會議上，為了阻止供應過剩，OPEC 決定不採取行動，承諾只保持產量上限。雖然一位 OPEC 官員表示，大多數成員國並不希望油價每桶超過 80 美元，但預計短期內原油需求量會下滑，擔心過度供應市場。

OPEC 最新報告顯示，2019 年上半年全球需要的原油量將比 2018 年 8 月份每日少 60 萬桶。國際能源署 IEA 保持較樂觀的態度，認為原油需求量每日下降 10 萬桶。

2014 年當沙烏地阿拉伯決定淹沒原油市場時，使油價從每桶約 100 美元暴跌至每桶 35 美元，而過剩情況也導致該王國及其他成員們於 2016 年開始設下產能限制。

沙國週日重申，它的產量可以從 8 月份的每日 1040 萬桶提升至每日 1200 萬桶，然而，其他成員國並不相信沙國的說法。

API 每週數據

美國石油協會 (API) 報告截至 9 月 21 日當週，美國原油庫存量成長 290.3 萬桶，而分析師預計本週原油庫存將減少 127.9 萬桶。

上週，API 報告稱原油庫存量成長 125 萬桶。

Schlumberger 入股俄羅斯？

外媒報導，全球最大原油服務公司 Schlumberger (SLB-US) 有望併購俄羅斯最大岸上 (onshore) 鑚井企業 Eurasia Dilling Company (EDC)。

EDC 的俄羅斯市場佔額約 20% 至 30%。Schlumberger 週二 (25 日) 股價收盤上漲 1.51% 來到 62.53 美元。