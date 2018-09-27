〈許璋瑤開講〉逐筆交易1.55億元補助券商 投資人在意價格遠勝速度

證交所董事長許璋瑤今 (27) 日表示，因應台股搓合制度改變，將 1.55 億元分級補助券商升級設備。外界認為，逐筆交易將對大型券商有利，證交所認為很難判定，不過投資人目前反應，股市下單「價格」勝過「速度」，逐筆交易雖然影響不大，但未來電子下單仍將成趨勢。

證交所指出，根據日前舉辦投資人講座，搜集投資人相關意見，發現投資人最在意的是「價格」而非「速度」，台股改為逐筆交易對散戶影響可能不大。不過是否因為實施逐筆交易，導致對大型券商有利，證交所認為，大型券商客戶多，但頻寬流量有上限，跟小型券商相比，哪種較有利，很難判定，但是未來可能客戶都會朝向電子下單，而非人工途徑下單。

許璋瑤指出，台灣股市 5 秒搓合一次，目前是全球唯一，如果外資來台灣投資，就必須要改變設備、程式，據了解，台股因為即將實施逐筆交易制度，不少外資正在詢問接洽，有意願來台灣投資，不過未來能增加多少成交量，證交所並未對外提供估計值。

許璋瑤表示，外資占台股投資比重高達 4 成，逐筆交易預計 1 年 6 個月後實施，證交所也會進行模擬跟測試，盡力將所有負面影響降到最低。

此外，因應逐筆交易制度，券商相關設備將升級，許璋瑤表示，目前已經確定將補助券商約 1.55 億元，平均每個券商 300 萬元，不過大型券商可能只會有 200 萬元左右的補助，並提供券商舉辦講習訓練的費用，以每個據點約 2 萬元估算，將提供 3014 萬元經費。

許璋瑤表示，逐筆交易目前跟券商溝通，已經將市場疑慮降到最低，券商雖然不滿意，仍然是全票贊成通過。