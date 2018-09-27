新台幣今年貶近3% 壽險業月月匯損 前8月淨匯損1398億元

金管會保險局今 (27) 日公布今 (2018) 年截至 8 月底，新臺幣兌美元匯率貶值 2.96%，一般來說貶值對壽險業來說會有匯兌收益，雖然壽險業匯兌利益達 2837 億元，但是卻因避險損失高達 4043 億元及外匯價格變動準備金淨變動 192 億元所拖累，一來一往下，壽險業的匯損壓力還是苦不堪言，累計前 8 月匯損金額達 1398 億元。值得留意的是，雖然壽險業還是月月匯損，但是 8 月單月就匯損已見縮小。

今年上半年新台幣年初強升，但進入第 2 季漸漸轉貶，但是壽險業還是月月呈現淨匯損，1 月淨匯損 258 億元，2 月單月淨匯損 147 億元，3 月 187 億元，4 月 95 億，5 月 116 億，6 月 181 億元，到 7 月單月淨匯損再擴大到 249 億元，不過，8 月淨匯損則重回「1 字頭」、縮小至 165 億元，累計前 8 月淨匯損達 1398 億元。

此外，截至 8 月底，壽險業外匯價格變動準備金餘額為 473 億元，較上月份增加 55 億元。

保險局指出，由於去年新台幣升值嚴重，各家保險公司今年的避險比率都提高，避險成本大幅提高，再加上各家獲利增加，需要同步提高外匯價值準備金，在這二個因素下，使得壽險業匯損壓力龐大。

儘管匯損壓力龐大，保險業累計前 8 月稅前純益為 1290 億元，較去年同期增加 285 億元或 28.4%。其中，壽險業稅前純益為 1162 億元，較去年同期增加 264 億元、成長 29.4%；產險業稅前純益為 128 億元，較去年同期增加 21 億元、成長 19.6%。

