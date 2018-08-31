台達電強化EV佈局 攜大廠開發高速充電機 2020年運行

台達電 (2308-TW) 宣布攜手美國通用汽車、DTE Energy 等企業組織，共同開發充電輸出功率可達 400kW 的高速電動車充電機，充電 10 分鐘即可提供電動車一半的最高續航里程，預計原型機將於 2020 年測試運行，為台達電佈局電動車 (EV) 應用領域再添動能。

台達電近年積極投資電動車相關應用，今年上半年 EV 應用營收較去年同期成長 1 倍，目前佔整體營收比重約 1-2%，目前台達電 EV 客戶名蓋美國三大車廠、歐洲雙 B、日系及中國新興品牌，每一輛電動車台達電大約可做到 2000 多美元零組件生意。

台達電指出，此充電機將應用固態變壓器，其電網輸入至電動車輸出的能源轉換率將高達 96.5%，為電動車以高達 3C 充電率 (3C charging speed) 快速充電。以續航里程為 360 英里的電動車為例，10 分鐘充電就可行駛 180 英里。

此外，該充電機體積為現今直流充電機的一半，重量更僅有 1/4，同時設計高壓直流 (High Voltage Direct Current, HVDC）端口，以利與儲能及可再生能源系統整合，建構智能微電網以減少充電站對市電電網的負擔。

台達電此次合作對象除了通用汽車、DTE Energy 外，維吉尼亞理工大學 CPES 研究中心 (CPES Virginia Tech)、NextEnergy、密西根州能源局之能源辦公室以及底特律市永續發展辦公室也將共同參與。

據了解，此共同研發計畫為期 3 年，經費總計 700 萬美元，其中美國能源部將輔助一半費用。