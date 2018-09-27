搶攻自駕車商機 軟銀旗下ARM公司推出全球首個7奈米車用晶片

無人駕駛汽車市場持續發展，為搶攻自駕車商機，軟銀 (9984-JP) 旗下的英國半導體設計商 ARM 於週三 (26 日) 發表了新一代的車用強化處理器晶片。

新一代車用強化晶片 (AE) 應用處理器「Cortex -A76AE」具有自動防撞的功能，能使自動駕駛汽車滿足最嚴苛的安全要求，預計將在 2020 年開始使用應用在汽車上。

目前現有的 ARM 客戶中，有許多品牌都在研發生產自駕車平台，其中包括 Nvidia、NXP、三星的 Harman 和 Siemens Mentor 等。ARM 的晶片在汽車娛樂系統市場中佔有 85% 的市占率，在碰撞檢測處理器晶片中更有高達三分之二的市占率。

ARM 汽車業務副總裁 Lakshmi Mandyam 在採訪中表示，汽車製造商及其供應商希望能夠在不同應用中運行具有不同安全要求的處理器，從無到最高級別的汽車認證，都在同一晶片中。ARM 公司高管則表示:「這樣的靈活性與空間將為汽車產業帶來更多的創新和應用。」

從半導體的角度來看，ARM 設計的處理器可以讓硬體和軟體製造商構建自動駕駛應用程序，並讓汽車執行剎車、轉向到碰撞檢測和車輛娛樂系統等各種應用功能。

ARM 表示，「Cortex A76AE」晶片經過優化，採用最先進的 7 奈米製程，功能倍增。此外，SoC 的設計只需要幾十瓦的能量，大幅超越目前無人駕駛汽車模型所需的幾千瓦能量。

另一方面，該晶片 Split-Lock 的設計，允許在同一晶片，組成「Cortex-A76AE」的處理器內核能夠適時鎖定在一起以實現安全，或是能夠分開以獲得更高的處理能力，這對自動駕駛汽車來說至關重要。

ARM 的主要競爭對手英特爾 (INTC-US)，在一年前收購碰撞檢測軟體製造商 Mobileye 後便致力於車用晶片的研發，期望在 2020 年開始為自動駕駛汽車提供第一代晶片。

兩年前，ARM 被日本軟銀收購，之後便在汽車、工業設備和其他嵌入式設備等新市場中投入更多資金研發與生產。