搶搭自駕車風潮 村田製作所將增產MEMS感測器

日本電子元件製造商村田製作所 (6981-JP) 最近致力於提升全球產能，為因應自駕車所帶來的微機電系統 (MEMS) 需求上升，該公司於週一 (20 日) 宣布將投資 4500 萬美元在芬蘭建設工廠，並增加第三座 MEMS 感測器生產線。

村田製作所預計將在 2019 年底於芬蘭完成一座的 172,000 平方英尺的廠區。隨著芬蘭的工廠擴建，村田製作所將加強研發和製造業務，從長遠角度提高設施的利用率。

村田製作所目前在芬蘭擁有 1,000 名員工，為提高產量因應全球 MEMS 感測器的需求，公司預計將增加 150 至 200 個工作機會。

MEMS 感測器目前在市場上主要被應用在起搏器、汽車安全系統和工業用途。「先進的駕駛輔助系統、自駕車系統、醫療保健和其他新興技術的市場都是重要的成長動能，」村田電子的董事總經理 Yuichiro Hayata 在一份聲明中表示。「MEMS 感測器是這些應用的關鍵解決方案，可在各種條件下提供認證過的精準測量和穩定性。」

村田製作所於 2012 年收購了芬蘭公司 VTI Technologies(今天稱為 Murata Electronics Oy) 之後正式進軍 MEMS 感測器市場。該公司是唯一一家在日本以外生產 MEMS 感測器的廠商，並且在過去 10 年中經歷了巨大的成長。

「隨著這座新廠的建設，我們將大幅提高我們的 MEMS 感測器的生產能力。此外，為了回應汽車、工業和醫療保健領域對陀螺儀感測器、加速計和組合感測器的強烈需求，將加強我們在汽車、工業設備和醫療設備市場領域的基礎，同時創造芬蘭的經濟和就業機會。」村田製作所感測器產品部門主管 Makoto Kawashima 表示。