摩根士丹利：交易員誤判了聯準會

美東時間 9 月 26 日周三，聯準會如期升息 25 個基點，將聯邦基金目標利率區間上修至 2%-2.25%，創 2008 年以來最高。

這是聯準會自 2015 年 12 月開啟本輪貨幣政策緊縮周期以來的第八次升息，聲明談及貨幣政策時也不再使用「寬鬆」這一措辭，為 2015 年步入升息循環以來首次。

聲明過後，美債殖利率曲線更加平坦化，兩年期和十年期利差縮窄至 23 個基點，距離倒掛已經不遠。摩根士丹利卻在此時指出，在長短兩端，交易員們對於聯準會升息前景的定價都出現了錯誤。

摩根士丹利分析師 Ellen Zentner 和 Matthew Hornbach 等人在周三的研報中表示，市場對聯準會近期政策的定價「仍根深蒂固地守在點陣圖所給出的 2019 年、2020 年和 2021 年中值點下方」。

今日，聯準會維持 2018 年升息四次（重申 12 月升息預期）、2019 年升息三次、2020 年升息一次的預期不變，首次公布的 2021 年點陣圖表明 2020 年之後不會升息。

Fed 利率意向點陣圖 (Dot Plot) 圖片來源：Fed

中值預測顯示，2018 年底聯邦基金利率料為 2.375%（6 月時料為 2.375%）；

2019 年底聯邦基金利率料為 3.125%（6 月時料為 3.125%）；

2020 年底聯邦基金利率料為 3.375%（6 月時料為 3.375%）；

2021 年底聯邦基金利率料為 3.375%。

兩年期美債殖利率隨後觸及 2.847%，刷新 2008 年 6 月以來最高紀錄。十年期美債殖利率則一度觸及 3.113%，創出 5 月以來的最高水平。

摩根士丹利還稱，在殖利率曲線的另一端，考慮到美國經濟增長前景，定價反映出市場在此節點上過於樂觀，「FOMC 委員們也同意這一點」。因此，投資者應繼續做空兩年期美債，增持十年期和三十年期美債。

在本次會議上，聯準會雖上調了 2018 和 2019 年經濟預期，但認為 2021 年增速降至 1.8%，即更接近經濟長期潛能，與川普政府認為可持續達到 3% 增長相矛盾。

而在聲明過後的新聞發布會中，聯準會主席鮑威爾表示將會上調對潛在增速的預估。如果通膨意外上升，聯準會能加速行動。

對此，摩根士丹利認為，鮑威爾的觀點表明，若要美債殖利率再創新高，美國 CPI 必須出人意料。與此同時，歐洲通膨對投資者而言也是至關重要——這一數據能夠影響歐洲央行的政策傾向，進而對美國公債產生影響。