專注於自駕車 Uber無人駕駛卡車計畫「踩剎車」

美國線上叫車服務商優步 (Uber) 週一 (30 日) 宣布，將終止無人駕駛卡車計畫，未來重心放於研發自動駕駛汽車科技，期望能集中研發資源，推出更安全的自動駕駛技術。

Uber 在 2016 年 8 月，以 6.8 億美元的價格收購 Otto，自此開始了無人駕駛卡車計劃，當時公司計畫透過無人駕駛卡車與貨物運送服務 (Uber Freight)，在運輸產業掀起一波革命。

Uber 先進科技主管 Eric Meyhofer 表示，「我們決定停止開發自動駕駛卡車計劃，並專注於自駕車」。而原先負責自動駕駛卡車部門的員工，將被移轉至自動駕駛部門其餘工作崗位。

Uber 指出，目前成長快速的貨物運送服務 (Uber Freight)，不會受到終止無人駕駛卡車計畫的影響。專家預測，由於高速公路路況較具預測性，未來卡車還是會自然而然的成為自駕車研發的主要對象之一。



Meyhofer 在聲明中表示，我們相信，將團隊的精力與專業專注於自動駕駛車輛，是最正確的選擇。

Uber 自駕車輛的測試過程在近期不太順利，今年 3 月，發生 Uber 自動駕駛汽車在亞利桑那州坦佩市撞死行人事件之後，該公司暫停所有市場的測試計畫。

目前在自動駕駛車輛技術競爭的公司，包括特斯拉、Alphabet 旗下的 Waymo、福特汽車與通用汽車。