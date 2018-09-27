【華冠投顧】盤後分析：電子資金退潮 傳金撐盤拉高結算

劉彥良 分析師

電子股成交比重仍不足 6 成，盤面上靠傳金撐盤，今天是 9 月摩台指結算，在塑化、造紙、金融的走強下拉高結算，終場上漲 60 點，成交量略放大至 1228 億元。

未來台股站穩 11000 點，還是要等電子股回神，以目前不到 6 成的成交占比在過去並不多見，物極必反下，研判這樣的情況應該不會維持太久，下個月隨營收公告下應該會有所好轉。

台股沿 5 日線緩步墊高，但缺乏成交量以及電子股的助陣，指數走得並不安心，若這樣的結構無法改善，接下來靠近前高 11186 時就要小心賣壓出籠。

上櫃指數部分，在矽晶圓轉弱下，終場下跌 0.63%。上櫃指數與年線的負乖離率已來到 10%，而且本波融資大減，理應展開跌深反彈，但目前已橫向打底 3 周該彈不彈，也說明中小型股相當弱勢，所以在操作上還是建議要多空並行，如果只一味作多會比較辛苦。



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