台股盤後─權值股回神 指數重登萬一 終場收11034.19點上漲60點

台股今 (27) 日早盤雖因美股周三齊挫影響開低，但在權值股撐盤下，拉升指數翻紅，蘋概三王齊揚，風電股續強，加上摩台指拉高結算，終場以 11034.19 點作收，上漲 60 點，成交 1228.77 億元；法人認為，目前指數在各均線之上，且站上萬一關卡之上，盤面走勢呈現正向，指數仍有向上空間，但需留意選股，小心賺了指數卻賠了差價。

美股周三受 Fed 升息各方解讀不一的衝擊，四大指數齊收黑，道瓊工業指數大跌 106.93 點作收，Nasdaq 指數收低 17.1 點，S&P 500 指數收低 9.59 點，費城半導體指數收低 12.97 點；台股早盤以 10973.77 點開低，盤中一度下滑至 10961.27 點，但是在權值股撐盤下指數翻紅，尾盤最高曾拉升至 11051.09 點。

權值股成為今日撐盤要角，台達電 (2308-TW) 大漲 5.02% 作收，表現強勢，股王大立光 (3008-TW) 雖遭外資調降目標價到 5400 元，但股價開低走高，終場收漲，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 也以紅盤作收。

另外，集團股作帳行情也有發動跡象，台塑、南亞、台化、台塑化收高，統一超也是上漲攻勢；傳產股包括水泥、塑膠、汽車、百貨等股漲幅都逾 1% 以上，金融股及電子股也是上揚表現；但是觀光、生技、紡織、食品等股則是走弱。

國泰證期顧問處協理簡伯儀今日表示，摩台指拉高結算，盤面上權值股成為多頭指標，終場重回 11000 點之上，站在各均線之上，盤勢呈現正向，後續仍有往上空間；值得留意的是櫃買中心中小型股在反彈後出現走弱，成為今日殺盤重心。

簡伯儀指出，權值股走強，中小型股卻出現轉弱，短線在選股上必需小心，如果中小型股無法轉強的話，小心賺了指數卻賠了差價。