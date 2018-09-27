A股要漲了？調查：分析師看好第四季跌深反彈

美國聯準會再度宣布升息，由於外界早有預期，分析師預計對中國 A 股影響不大。更有調查指出，許多分析師和基金經理看好 A 股第四季會漲。

A 股目前估值已經跌到歷史最低點，相當於美股估值的一半。目前新興市場國家的股市也有逢低布局的資金流入，底部特徵較為明顯。加上羅素富時今天一早有宣布將 A 股納入全球股票指數體系，可望吸引更多外資流入，有望提振信心帶著 A 股走出底部，預計美國這次升息對 A 股影響不大。

彭博在 9 月 17 日到 21 日根據 23 位分析師宇基金經理的預測中值顯示，今年第四季上証綜指的目標位於 2950 點，最低點預估中值則位於 2600 點。受訪機構認為，目前 A 股的成交量、估值等和過去歷史底部特徵一致，加上貿易戰衝擊減弱，政策對沖效果逐漸顯現，看好第四季「跌深反彈」機率很大，直指最悲觀時刻已過。

調查指出，分析師認為第四季在貨幣政策進一步改善，並最為看好官方極力帶動的基礎建設類股，加上 A 股目前可以向下的空間有限，預計股權質押風險也在可控範圍之內。

國元證券指出，第三季的政策微調對經濟的作用預計會在第四季有所顯現，加上美國確定再對 2000 億美元商品徵稅，也緩解市場一直以來懸而未決的恐慌情緒，加上預計今年底中央會議將定調明年經濟政策的預期，看好第四季表現。

近日來 A 股有些反彈，昨天更一舉站回 2800 點大關，但第三季迄今仍跌了 1.4%，季線預計連續四季收黑，恐創下 10 年來最長的季度連跌。外界原本預期，A 股第三季有望反彈，無奈在貿易戰發展超乎預期、去槓桿對實體經濟衝擊遭低估與疫苗造假等醜聞下，導致 A 股一再下探。

有趣的是，這次調查中，市場對於醫藥、消費類股的第四季的看法分歧加大，看好及看壞消費類股的機構家數各為七家，而看好及看壞醫藥類股的家數各為三家，多空陣營勢均力敵。醫藥類股在今年上半年一度大漲，不過在歷經假疫苗等事件後，這一季在滬深 300 分類指數中表現最差，其次為可選消費股，跌幅皆超過 10%，跑輸大盤。