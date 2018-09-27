新能源車怎麼了？借殼S*ST前鋒上市A股 北汽藍谷首日兩度遭停牌

北汽新能源今 (27) 日以「北汽藍谷」作為股票簡稱，取代原先簡稱「S 藍谷」，借殼 S*ST 前鋒上市 A 股市場。這是繼蔚來汽車登陸紐交所後，第二個上市同時也是首家亮相 A 股的新能源汽車企業。

復牌首日，北汽藍谷開低逾 2%，接著迅速跳水慘跌 12.36%，盤中遭臨時停牌，並在 10 點起恢復交易後，持續下跌走低，在暴跌逾 23% 後再度被停牌。

北汽集團高層表示，中國 A 股 IPO 和香港 H 股上市都曾被考慮作為上市途徑，然而最終北汽新能源選擇透過資產重組的方式借殼上市。

A 股上市公司 S*ST 前鋒在 2017 年 12 月 26 日公告，北汽集團成為其控股公司。北汽集團則籌畫由 S*ST 前鋒收購北京新能源汽車股份有限公司等相關資產以實現借殼上市。前鋒股份於 2018 年 8 月 27 日正式更名為北汽藍谷新能源股份有限公司，股票簡稱變更為 S 藍股。

北汽集團 2014 年起便開始規劃新能源業務獨立上市的計畫，自北汽新能源從有限公司轉為股份公司，新能源業務便被撤離北汽股份。北汽集團董事長徐和誼曾表示，北汽集團將走向全面新能源化以求創新發展，並且制定了 2020 年在北京地區停止銷售傳統燃油車，以及 2025 年在全國停止銷售的兩大目標。

北汽新能源於 2016 正式發布 5615 戰略目標，即年產銷達 50 萬輛；年營收達 600 億元；企業上市後市值達到 1000 億元等。然而據 21 世紀經濟報導稱，以目前狀況來看，達成此目標困難度相當高。上市之後，北汽新能源仍需面臨補貼退波、產品結構失衡、與新勢力競爭等多重考驗。