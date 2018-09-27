【異動股】草甘膦概念股持續走高 新安股份(600596-CN)漲超6%

早盤，草甘膦概念股高開高走，截止發稿，新安股份(600596-CN)漲6.11%報14.93元，ST輝豐(002496-CN)漲停漲5.16%報2.24元，紅太陽(000525-CN)漲3.48%報15.17元，興發集團(600141-CN)漲近3%，揚農化工(600486-CN)、沙隆達A(000553-CN)、利爾化學(002258-CN)等均上漲近2%。

消息面上，法國國會近日就禁止草甘膦在法國使用一事展開了投票表決，這是12個月來的第2次投票。儘管法國總統馬克龍支持禁用，但投票結果還是使草甘膦在法國的使用期限延長了3年。法國農業部長Stephane Travert表示，農民不應該承擔禁用草甘膦所帶來的損失。但他還指出，總統與公眾都認為法國需要繼續尋找新的解決方案，以便在2021年後使用草甘膦替代品。

據百川資訊，草甘膦價格維持穩定,價差進一步擴大。目前草甘膦價格為28000元/噸(95%原粉華東地區價格),相對上月同期上漲500元/噸。甘氨酸價格增加至14200元/噸,IDAN價格維持13000元/噸,黃磷價格上漲至15700元/噸,草甘膦企業生產成本上漲。

信達證券認為，2018年草甘膦行業將維持較高景氣度。草甘膦行業洗牌進展順利,供求關係正在發生逆轉,價格反彈時產能不會大規模釋放,開工率提升將是主要的供給增量,而小廠出貨量及開工率的波動性,是草甘膦價格週期波動的主要驅動力。目前草甘膦開工率已處歷史高位,2018年行業幾乎沒有新增產能,僅江西金龍預計新增3萬噸,其他均不確定性較大,需求方面,受全球轉基因作物耕種面積持續增長以及國際製劑廠商補庫存的影響,草甘膦需求仍在增長,預計2018年草甘膦供應仍偏緊。另一方面,環保真正對草甘膦產業鏈產生約束在甘氨酸,環保持續高壓下,甘氨酸有望從“去產量”到“去產能”,供給縮減下價格將維持高位,從而對草甘膦成本形成強有力的支撐。