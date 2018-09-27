【異動股】醫療醫藥板塊快速走強 恒康醫療(002219-CN)漲停

早盤，醫療板塊快速走強，截止發稿，恒康醫療(002219-CN)漲停報3.96元，中珠醫療(600568-CN)漲停報2.98元，佛慈製藥(002644-CN)漲9.67%報9.19元，華蘭生物(002007-CN)、步長製藥(603858-CN)、爾康製藥(300267-CN)大漲超6%，美諾華(603538-CN)、智飛生物(300122-CN)、康泰生物(300601-CN)、九安醫療(002432-CN)等超5%。

近日，財政部、稅務總局和科技部聯合發佈《關於提高研究開發費用稅前加計扣除比例的通知》，減稅支持企業研發投入，醫藥無疑是最為受益行業之一。這為A股醫藥生物板塊帶來提振，今日滬深股指低位震蕩，醫藥生物板塊逆市抗跌。

機構人士認為，目前醫藥行業估值已經與2008年、2012年低點時候相當，隨著政策的友好，市場已經企穩回暖，進入中級反彈階段。偏防禦、低估值、高PEG性價比醫藥股有望脫穎而出。

西南證券分析師朱國廣認為，醫藥估值處於底部區域，金色十月行情值得期待。醫藥行業當前動態估值約為29倍，處於歷史較低水平。從成長性及創新等角度來看，目前醫藥行業估值具有相對優勢的。併且從中報化藥製劑業績看，行業分化更加顯著;行業龍頭效應明顯。近期龍頭白馬調整較多，估值切換後相對比較具有吸引力，是低位時配置龍頭最佳機遇。