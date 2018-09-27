【大行報告】大華繼顯：A股成功入富時指數及中方減進口稅 續利好大市走勢

大華繼顯發表研報指，恒指昨日(26日)收市升317點，報27816點。國指升158點，收報10985點。大市總成交1079.93億港元，上升股份862隻，下跌股份830隻。

研報指出，繼MSCI明晟週二宣佈考慮提高A股權重後，富時羅素於今晨公佈，將A股納入其指數内。富時指數將於明年6月起分階段進行，首階段A股佔富時新興市場指數的權重為5.5%，較現時A股佔MSCI新興市場指數的0.8%為高。市場預計，是次納入將觸發過千億元人民幣的被動基金追入，加快A股國際化的進程。

此外，聯儲局宣佈聯邦基準利率加息25點子至2.00%至2.25%，與市場預期相符。儲局預期今年内將有第四次加息，明年預期將加息三次。

研報還指，有傳内地多個一線城市的新樓盤出現減價潮，折扣優惠最低可達 74 折，當中涉及多間大型房企，相信是由於資金壓力而被迫加速流金回籠。即使有分析護航指，市場誤讀取消預售製消息，内房仍逆市向下。昨日中方宣佈下調進口關稅，關稅總水平由9.8%減至7.5 %，涵蓋過千種商品。當中工程機械及紙製品等需求大的商品均包括在内，有助減輕居民及企業負擔。恒指早段升穿28000點，但收市升幅收窄，略高於50天移動平均線。